Yo jugué en Newell’s dos años, entre 1973 y 1975. Tenía 22 años y al año siguiente me fui a San Martín de Tucumán seis meses junto con otros muchachos del club como José Luis Kolhi, Daniel Marangoni y Miguel Papalardo entre otros. Estaba instalado en Tucumán con mi señora pero no jugaba mucho porque habían cambiado el técnico. Así que a través de un amigo de Juan Carlos Montes, que en esos momentos estaba dirigiendo Argentinos Juniors, le pedí que se contactara con Canción (Montes) para ver si necesitaba jugadores. Unos días después, al recibir una respuesta positiva, viajé a Buenos Aires.

¿Y cuándo escuchó por primera vez el apellido Maradona?

Cuando llegué a Buenos Aires, lo fui a buscar a Montes a un hotel que estaba en Corrientes y Leandro N, Alem. Desde allí nos fuimos en subte a la sede de Argentinos Juniors para arreglar los papeles y en el camino me dijo que en el entrenamiento iba a ver a un pibe de 15 años que hacía maravillas y al que pensaba llevar adonde fuera. Y que su nombre era Diego Maradona.

¿Cómo fue esa primera práctica en 1976?

Los primeros dos entrenamientos fueron físicos. Diego era un chico callado y muy sumiso. Que venía a la práctica junto a Jorge Cysterpiller quien en esos momentos era el “planillero” del equipo y después fue su primer representante. Pero luego, cuando hicimos fútbol, no podía creer las jugadas de ese chico. Era un distinto. Y tuve la enorme suerte de compartir la mitad de la cancha con Maradona, ya que ambos estábamos en el equipo de los suplentes.

¿Iba mucha gente a ver los entrenamientos?

Nosotros practicábamos en el Club Comunicaciones. Y hasta allí me iba con Montes, ya que vivíamos en el mismo hotel. Era una odisea para llegar porque no teníamos auto y teníamos que tomar un subte y después un colectivo. Una tarde llegué a la práctica con Carlos Fren, quien era uno de los más experimentados del plantel, y Maradona estaba rodeado de periodistas. Y el Gringo Fren ofuscado me dijo “¿quién se cree que es este pibe. Todavía no debutó en primera y ya está dando notas?” . Las vueltas de la vida hicieron que Fren luego hiciera dupla técnica con Diego en Mandiyú de Corrientes.

La tarde del miércoles 20 de octubre de 1976, cuando Maradona con apenas 15 años, debutó en primera división cuando Argentinos Jrs perdió 1 a 0 con Talleres en La Paternal, Fito Ingaramo estuvo en la platea. Ya que el banco de suplentes, según lo aportado a este diario por el historiador Javier Roimiser, estuvo compuesto por Oscar Héctor Quintabani, Ricardo Daniel Fusani, Roberto Roque Carrizo, Ibrahim Hallar y Diego Armando Maradona.

Carlos2.jpeg Maradona, a punto de convertir su segundo gol, tras pase de Inragamo.

Cuatro días, más tarde, el domingo 24 de octubre de 1976, Maradona jugó su primer partido como titular. Y el destino hizo que ese primer partido de Diego desde el minuto cero, sea contra Newell’s, en el actual Marcelo Bielsa. La lepra ganó 4 a 2 con dos goles de Juan Ramón Rocha (ambos de penal), Horacio Moyano y Juan José Irigoyen. Diego jugo los 90’ pero no pudo convertir ningún gol. “El día anterior nos íbamos a Rosario en tren. Y Maradona iba a venir al hotel que estábamos con Montes y de ahí nos íbamos a Retiro. Pero nunca apareció. Así que nos fuimos a Retiro y al rato llegó Diego con Cysterpiller. Y Montes lo retó porque no le había avisado nada. Además recuerdo que ese partido fui al banco. Y que Montes le dijo a Maradona que la primera pelota que agarre le tire un caño a Gallego o a Berta y Diego le hizo caso y le tiró el caño a uno de los dos que lo dejó pagando”, recuerda Fito.

Ingaramo jugó solamente 4 partidos en Argentinos. Los dos últimos con Maradona. El primero fue el 31/10/1976 cuando Ferro le ganó 3 a 0 en Caballito con tres goles del Goma Carlos Vidal en el primer tiempo. Fito jugó los 90’ y Diego fue reemplazado en el entretiempo.

Y el segundo y último partido que jugaron juntos fue el 14/11/1976 ante San Lorenzo de Mar del Plata en el viejo estadio General San Martín cuando los bichitos colorados ganaron 5 a 2. Maradona ingresó en el complemento con el partido 1-1, a los 87’ convierte su primer gol en primera división para poner el partido 4 a 2. A los 88’ entró Ingaramo quien tiró el centro a los 90’ para que Diego marque el quinto gol del partido y el segundo en su cuenta personal. “Haber jugado con Maradona fue un momento único. Es como me decía el recordado periodista Eduardo De Paz. Jugaste con el mejor del mundo y encima le diste un pase gol. Eso lo vas a poder contar siempre y no te lo quita nadie. Y otra anécdota que guardo en mi corazón es haberle contado a mi papá lo increíble que era Maradona con 15 años. Y él lo comentó en el pueblo donde yo nací (Santa Clara de Buena Vista, en la provincia de Buenos Aires). Y por eso siempre en el pueblo se acuerdan que mi padre fue un adelantado allá en hablar de Maradona”.

Fito Ingaramo, que alcanzó a dirigir a la primera de Central Córdoba en la temporada 88/89 en Primera B y fue campeón con la 6ª de AFA de Newell’s en 1993 en un equipo en el que estaban entre otros Leonardo Biagini, Diego Crosa, Kurt Lutman y Fabricio Fuentes, dijo “la última vez que lo vi a Diego fue cuando jugó en Newell’s y el Indio Solari hizo una fiesta donde fuimos también los técnicos de inferiores. Lo alcancé a saludar, se acordaba de mí pero imagínate que era todo un caos así que mucho no pudimos charlar”. Hoy Fito tiene un puesto de diarios en Necochea y Pellegrini.

¿Cuál fue la mejor tapa que vio hoy temprano cuando llegaron los diarios?

¿Temprano?. Lamentablemente están llegando muy tarde los diarios y es un problema para la industria. Hoy Clarín y Olé llegaron a las 11 de la mañana y eso nos baja las ventas. No es por quedar bien con ustedes pero la que más me gustó fue la tapa y la cobertura que le dio La Capital.