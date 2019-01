"Infiltrados" leprosos con la camiseta de Instituto

Hacía pocos meses se habían coronado en el inolvidable equipo de Yudica del 87/88, pero el 18 de setiembre del 88 ya no estaban del mismo bando. Es el primer partido en el Parque de la temporada 88/89 con nuevo (primero y último) formato: el de la definición por penales en caso de empate. Y Juan José Rossi posa con sus ex compañeros, ahora en Instituto, Ariel Cozzoni y Dalcio Giovagnoli. Esa misma tarde estrenaron la modalidad: igualaron 1 a 1 y luego Newell's ganó 6-5 desde los 12 pasos. El Yaya había marcado en los 90 pero se lo atajaron y la Chancha convirtió pero a su equipo no le alcanzó luego de 8 definiciones por bando. Cozzoni, con la 10, dejaría su marca en la Gloria ese año como artillero del torneo.