Infartante: Boca empató 2-2 con el rojo y es campeón por la caída de Racing 2-1 ante River

El puntero Boca se salvó a los 24' cuando Zambrano cerró a Lucas Romero que llegaba para rematar al gol y empata sin goles ante Independiente y si gana será campeón de la Liga Profesional.

A los 29' Lucas Rodríguez entró al área xeneize y cayó por la marca de Advíncula y Herrera marcó penal que ejecutó Leandro Fernández y marcó el 1 a 0 a favor del rojo abriendo la esperanza a Racing que empata sin goles con River.

¡GOL DE #INDEPENDIENTE! Leandro Fernández aprovechó el penal y puso el 1-0 ante #Boca en la Bombonera.



Así gritaron los hinchas de Racing el gol de Independiente

Pero un minuto después Pol Fernández de cabeza estampó el 1 a 1, tras peinar en el primer palo un tiro libre de Romero.

¡GOL DE #BOCA! Romero tiró un centro picante y Pol Fernández la desvió para poner el 1-1 ante #Independiente.



No muy lejos, en Avellaneda, Racing no puede vencer a River y disputa un partido a palo y palo mientras aguarda que el rojo le quite puntos al xeneize.

A los 49' el colombiano ejecutó un tiro libre magistral que decretó el triunfo parcial del xeneize. River y Racing empatan sin goles.

¡GOLAZO ESPECTACULAR DE VILLA! #Boca se puso 2-1 gracias a un tiro libre fantástico del colombiano.



A los 55' Matías Rojas marcó el 1-0 de Racing sobre River, al convertir un penal tras falta de Pinola sobre Copetti.

¡No dudó Echavarría! Copetti le ganó en velocidad a Pinola y el central lo empujó en el área.

A los 80' Borja igualó 1 a 1 para River ante Racing y a los 81' Javier Vallejo de cabeza puso el 2 a 2 para el rojo frente a Boca.

¡Apareció el Colibrí! Miguel Ángel Borja la empujó en el área chica y marcó el 1-1 de River ante Racing.

A los 90' Racing tuvo el triunfo de penal pero Armani se lo atajó a Galván.

¡GOL DE #INDEPENDIENTE! Vallejo cabeceó solo en el área y puso el 2-2 ante #Boca.



¡Se gritó en La Bombonera! Miguel Ángel Borja marcó el doblete de River sobre Racing y todo Boca festeja el campeonato.

Así es la formación ante River, desde las 17 en el Cilindro, por la última fecha de la @LigaAFA.

¡Vamos Racing!



