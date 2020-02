Central recibirá mañana a Arsenal a Gigante completo. Ayer prosperó el pedido de la dirigencia auriazul para que el gobierno provincial no aplique la dura sanción de inhabilitar el acceso del público en el 50 por ciento de la capacidad del estadio de Arroyito que había dispuesto para el cotejo ante los del Viaducto. Entonces los socios canallas ahora podrán colmar las cuatro cabeceras en lo que será la última presentación del equipo de Diego Cocca en la Superliga jugando ante su gente (la despedida será visitando a Argentinos). El presidente auriazul Rodolfo Di Pollina ayer le confió a Ovación que “solicitamos que no castiguen al socio de Central, que en el 99 por ciento de los casos no tuvo nada que ver con la pirotecnia que fue arrojada a la cancha frente a Gimnasia”. En tanto, el vice Ricardo Carloni indicó que “el señor Maradona (DT del Lobo) nos faltó el respeto cuando cantó en contra de nuestra institución en la previa. Eso no es folclore, es incitación a la violencia” (ver aparte).

La sanción para Central implicaba la imposibilidad de los hinchas de ocupar la popular que da al club Regatas (la de la barra canalla) y las plateas que dan al río Paraná, en ambos casos las dos bandejas, por lo que la capacidad del estadio se reduciría al 50 por ciento. Eso fue desactivado en la reunión de ayer que hubo entre los dirigentes de los clubes de fútbol más importantes de la provincia y el gobernador Omar Perotti. Entonces la concurrencia del Gigante mañana será la habitual. El compromiso es de trabajar de manera mancomunada contra la violencia en todos los aspectos.

En la reunión que se desarrolló en la mañana de ayer, el Ministerio de Seguridad de la provincia decidió volver sobres sus pasos y levantar la sanción que había resuelto después del partido ante Gimnasia y Esgrima por las bombas de estruendo que cayeron en el estadio auriazul.

“Asistimos a una convocatoria del gobernador para trabajar con los clubes en la seguridad y en pos de cuidar el espectáculo y que la gente lo pueda disfruta como corresponde”, expresó el mandamás auriazul.

“Nuestro pedido de la dirigencia de Central a las autoridades de la provincia fue que no castiguen al socio de Central, que en el 99 por ciento de los casos no tuvo nada que ver con la pirotecnia que fue arrojada a la cancha. Y además advertimos que mañana ante Arsenal iría más gente al estadio que la capacidad que iba a estar habilitada si prosperaba la clausura y eso podía traer una situación compleja. El desafío es que de ahora en más nadie más pueda ingresar al Gigante con pirotecnia para evitar sanciones”, expresó.

“Nosotros pedimos que en vez de sanción haya diálogo y que se trabaje para adelante. La gente de Central debe saber que esto no se puede repetir porque podemos recibir una sanción importante. En cuanto a la organización tenemos que trabajar para reforzar los controles en cada puerta de acceso. Fue positivo que todos los clubes de la provincia acompañaron el pedido de Central para que se revierta la sanción”, relató Di Pollina.

“Mañana frente a Arsenal la gente deberá ir con tiempo para el cacheo que será más riguroso. No podían castigar a todos los hinchas de Central. Nosotros celebramos que el gobernador reconozca la importancia de los clubes de fútbol y estamos en total acuerdo en que los espectáculos deportivos deben estar muy bien organizados en cuanto a la seguridad. Para eso se planificaron mesas de trabajo”, explicó.

Di Pollina contó además que entre otros temas ayer se planteó la inquietud por el incremento en los adicionales de las fuerzas de seguridad. “Hubo un aumento de golpe muy importante, entonces los clubes le planteamos la necesidad de ver eso, de ajustarlo, de ver la cantidad, el monto, es un tema que quedó en agenda para las próximas semanas”.

Central a través de un comunicado advirtió que “en caso de ocurrir un hecho similar al acontecido frente a Gimnasia, nuestra institución sufrirá la clausura total del estadio por reincidencia”.