La postal no sólo se repite temporada a temporada. Crece como pasto salvaje año a año. La realidad indica que los clubes más representativos de nuestra ciudad toman reiteradamente grandes dosis de la propia medicina. Cuando un juvenil deja Central o Newell's es como que un terremoto hace estremecer toda la estructura política puertas hacia adentro. Genera impotencia en la masa. También indignación popular porque se pierde una supuesta joyita de la casa. El caso del chico Nicolás Castro no es novedad en quienes conocen el paño de las inferiores. Este antecedente seguirá retroalimentándose. El interrogante es si se podría haberse evitado la "fuga". Las estadísticas siguen indicando con toda su furia que no. Porque cada uno de los que componen esta selva miran hacia el horizonte de la conveniencia. Claro que no hay que meter a todos en la misma bolsa porque hay algunas excepciones que no están infectadas por el ego de los intereses. ¿O acaso no sucede que un jugador que pinta lindo queda a veces en libertad de acción de manera poco transparente? Como también hay que decir que emigran por mecanismos legales que bastardean a la ética y moral de cualquier institución amparados en lo que dicta la ley en algunos casos puntuales. A eso hay que sumarle que mientras haya padres apiñados contra el alambrado como esperando el día del mañana para salvarse con el pibe maravilla, o bien promesas que recalen en otros destinos bajo la supuesta búsqueda de mejores condiciones de vida o reunificación familiar, será imposible que canallas y leprosos puedan retener a sus proyectos. Y no porque algún peso pesado de nuestro país o del exterior alardee con los tentadores y necesitados dólares o euros. Hay muchas cuestiones de fondo que siguen haciendo hoy en día que sea imposible alambrar Rosario para evitar la fuga de capitales.

