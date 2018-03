"¿El mejor? Simplemente Messi". Este es el título de la muestra del reportero gráfico Gustavo Ortiz, que a partir de mañana y hasta el 15 de abril se podrá ver gratuitamente en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Son 54 fotos, un trabajo de 20 años codo a codo con la selección argentina, con el foco puesto principalmente en Leo Messi.

"De todos modos se verán a otros grandes del fútbol rosarino: Angel Di María, Pocho Lavezzi, Ever Banega y Tata Martino. No son las imágenes que se publican habitualmente en los diarios", anticipó el autor en diálogo con Ovación, un hombre de 48 años y 24 de profesión que fotografió a distintas personalidades del deporte más popular del país para la revista Noticias, el diario La Prensa, la revista el Grafico, Olé y los diarios españoles As y Marca.

A Ortiz le gusta el fútbol, fotografiarlo y jugarlo. Supo ser defensor amateur en Nacional de Sarandí. Aunque aclaró que esto último no es lo más importante: "Para sacar buenas fotos, el secreto es saber ver, no que te guste el fútbol. De hecho, una colega de AP (Associated Press), Natacha Pizarenko, a quien no le gusta nada el fútbol, saca una fotos buenísimas".

Ortiz admitió que esta muestra (que se podrá ver los días hábiles de 8 a 21 y los sábados, domingos y feriados, de 9 a 21) es posible porque Argentina clasificó al Mundial de Rusia.

"El año pasado mostré algunas de estas imágenes en Avellaneda, donde vivo. Eran sólo 35. Si Argentina no clasificaba, no podría haber pensado en hacerla nuevamente y menos resaltado la figura de Messi. Así somos", dijo Ortiz.

Contó también qué implica cubrir un Mundial. "Es un sufrimiento los días del partido. Si el estadio abre a las 9, estoy a las 6 para buscar acreditaciones y obtener una buena ubicación. Es mucho desgaste, siempre tenés miedo de perderte algo, conocés poco turísticamente y cuando llegás no querés saber más nada hasta que volvés a entusiasmarte. Cubro a la selección desde el 95, los jugadores son difíciles: no les gustan que los carguen, son tímidos a pesar de la exposición. De todos modos, les saqué fotos a los más grandes: Diego, quien me pidió dos fotos y, obviamente, se las regalé; Leo _tengo más de 2 mil fotos suyas_, y Ronaldo, entre otros. En el último Mundial en Río la pasé mal porque murió mi amigo (Jorge) Topo Gómez. Difícil seguir trabajando con ese dolor".

Y una y otra vez habló del eje de la muestra. Del mejor del mundo. "Es un señor. Estuve con él un mes de gira en Colombia en el 95. Y él quiso sacarse una foto conmigo. Yo no lo podía creer. Hacerle fotos a Messi es una garantía: siempre sacás una buena jugada o un gol, por eso es el mejor, por eso de las 54 fotos de la muestra, 45 son de él".