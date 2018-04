Icardi, otra vez en la agenda de Sampaoli

Icardi, teléfono. Llamó Sampaoli. Preparate para charlar. Ilusionate. No mucho, por las dudas... Dybala, teléfono... A vos también irá a verte, bajo las mismas condiciones. Dos que no estuvieron en la última gira con el plantel de la selección nacional, en los amistosos contra Italia y España. Pero no serán los únicos con los que el entrenador se verá en la gira que comenzará mañana por Europa, en la que entrevistará a más de 20 jugadores que, en principio, tiene en el borrador de la lista de 35 preseleccionados que debe anunciar el 14 de mayo, de los que finalmente se conocerán los 23 que representarán a la selección argentina en el Mundial.

Sorprende, a algunos, que tanto el rosarino Mauro Icardi como el cordobés Paulo Dybala estén en la nómina del técnico de la selección. No tanto si se mira un poquito atrás y se los recuerda presentes en los primeros partidos del casildense tras reemplazar al Patón Bauza. Claro, no fueron citados últimamente. Pero nada impide que hoy vuelvan a estar en consideración.

Y más cuando acaba de quedar entre algodones un número puesto como es el Kun Agüero, debido a la intervención quirúrgica (artroscopia) a la que lo sometieron el martes (ayer fue dado de alta y hasta hizo la primera sesión de kinesiología) y que le demandaría entre 3 y cuatro semanas de recuperación. Llegará sin rodaje al Mundial, en principio. Con una gran incógnita de si tendrá tiempo. Basta con recordar lo que le pasó a Darío Franco, el ex Newell's, al que Alfio Basile esperó pero no pudo llevar al Mundial de 1994, en Estados Unidos.

Es más, las chances de Icardi y Dybala crecieron también desde el costado del rendimiento futbolístico de la selección en el "olvidable" 6-1 ante España, claro que sin Messi. El reemplazante "natural" del rosarino podría ser el cordobés que juega en Juventus. O el socio que no supo ser en un amistoso ante Brasil (el primero de la era Sampaoli), o en los choques de eliminatorias ante Uruguay y Venezuela (en los que jugaron Messi, Dybala e Icardi). Pero no por eso debe ser "condenado".

Seguramente el Zurdo Sampaoli hablará con ellos de estos temas y más cuando desde hoy empiece un nuevo periplo europeo antes de dar la lista mundialista.

Ya se reunió con 7 jugadores del fútbol local, los que tienen 4 partidos por delante en la Superliga (más algunos de Copas): el casildense Franco Armani y Enzo Pérez (River), Pablo Pérez y Cristian Pavón (Boca), Fabricio Bustos y Maximiliano Meza (Independiente) y Lautaro Martínez (Racing).

Ahora irá a Italia para charlar además con Lucas Biglia en Milan, Gonzalo Higuaín en Turín, Federico Fazio y Diego Perotti en Roma. A España para dialogar con Ever Banega y Gabriel Mercado en Sevilla, obviamente con Messi en Barcelona. En Portugal será el turno de Marcos Acuña y Eduardo Salvio. En Francia con los rosarinos Angel Di María y Giovani Lo Celso. En Amsterdam con Nicolás Tagliafico. Y con 8 argentinos que juegan en Inglaterra: Ramiro Funes Mori en Liverpool; Manuel Lanzini, Erik Lamela y Wilfredo Caballero en Londres; más Sergio Romero, Marcos Rojo, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero en Manchester.

Estos nombres suman 22 de Europa y 7 de Argentina, por lo que a estos 29 habría que agregarles a 6 más para llegar a 35, que serían Matías Kranevitter, Leandro Paredes y Emiliano Rigoni (juegan en Rusia), el Patón Nahuel Guzmán (México) y Javier Mascherano (China). ¿El 35? A elegir, entre Angel Correa, Germán Pezzella, Emanuel Mammana, Emiliano Insúa, Alejandro Papu Gómez, o alguno que la "rompa" en la Superliga.