"Ahora nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad", pegó el rosarino Mauro Icardi al referirse al pasado reciente en la selección argentina. Y siguió: "Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía".

"Hoy arrancan todos desde abajo y quieren quedar bien con el cuerpo técnico y compañeros. Es un plus. Todos quieren lo mejor. Representar a nuestro país es la cosa más linda. Que hoy seamos jóvenes buscando construir algo para la selección es lo que buscamos. (...) Antes había mucho jugador de experiencia que necesitaba dar todo para ganar y demostrar. Hoy con este cambio, eso se quitó. Es una lástima que no se haya podido dar en una final", completó.

Además, se refirió a los amistosos y manifestó su apoyo a Lionel Scaloni, DT interino que podría ser confirmado para la Copa América en breve: "Más allá de mi gol, estoy contento por estos seis partidos, por los jugadores. Dimos lo mejor de nosotros para crecer y armar algo. Muy contento que haya finalizado este año con esta victoria. Por todos, por Leo (Scaloni), Walter (Samuel), Pablo (Aimar) y el resto. Después, decidirá la dirigencia cómo seguirá esto".