Hurtado por Genoa

"Estoy muy feliz de estar acá, en este gran club. Es un mundo aparte. Pude hablar con Alfaro (Gustavo, el DT) y me dijo que estaba muy contento de tenerme". Jan Hurtado, el jugador que se había transformado en el primer venezolano en vestir la camiseta de Boca y hasta había hablado como tal, no llegó a estrenarla y ya tiene destino europeo. Más precisamente, Genoa. Ayer Gimnasia, dueño de los derechos federativos y del 45% de los derechos económicos, comunicó que aceptó la oferta del club italiano, sensiblemente superior a lo que pagaban los xeneizes. De todas formas, el mánager Nicolás Burdisso no se resigna y avisó que van a pelear para que se quede.

Hurtado se hizo la revisión médica y se mostró muy contento de llegar a Boca. Alfaro también estaba feliz de poder contar con el segundo refuerzo, tras la llegada de Alexis Mac Allister. Pero ayer Gimnasia pateó el tablero e informó que aceptó una propuesta de Genoa, que sería de 7 millones de euros, más que los 5 millones de dólares que le daba Boca. También la dirigencia del Lobo informó que le trasladaba el ofrecimiento al jugador y a sus representantes (tienen el 50% de la ficha), aunque Deportivo Táchira, que se quedó con un 5%, tiene también algo que decir, ya que le reclamó una deuda al club platense.

Precisamente, Burdisso aspira a convencer a Hurtado de que se quede en Boca. Ya le habían ofertado un contrato importante y es probable que presionen desde ese lugar para que el venezolano se quede. Lo más probable es que hasta intente mejorarlo.

"El pase se frenó por una situación externa a los dos clubes. El jugador es dueño del 50% y el otro 50% es de Gimnasia (en realidad, un 5% de Táchira). Teníamos el acuerdo con el jugador, hicimos la oferta a Gimnasia. Pero apareció otro club. En los feriados no se pudo trabajar. Esperamos la definición por lo que todos queremos que venga a Boca. Necesitamos un delantero que compita con Abila y Benedetto", dijo Burdisso.