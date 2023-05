Humberto Grondona: "No me gustaría ver a Messi en Newell's, sería mucha ventaja"

El sueño eterno de que Lionel Messi se ponga la camiseta de Newell's para cumplir su deseo de jugar algunos partidos en el fútbol argentino sigue inalterable. Si bien las posibilidades son escasas, mientras la Pulga siga en actividad esa esperanza no se evaporará. Humberto Grondona, hijo del ex presidente de la AFA, fue consultado sobre esta chance y sorprendió: "No me gustaría verlo a Messi en Argentina porque sería una ventaja grande, en este caso para Newell's. Boca y River jugarían por el segundo puesto y no tendrían chances".