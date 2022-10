Hugo Sánchez volvió a cargar contra Martino y quiere su puesto: "Si lo sacan dirijo yo"

"Lamento profundamente que Martino sea el director técnico de la selección nacional de México", sostuvo con la dureza de siempre el ex delantero

Hugo Sánchez no tiene piedad de Martino y cada vez que toma la palabra carga contra el DT rosarino.

El nombre de Gerardo Martino sonó fuerte en las últimas horas en la ciudad, más precisamente en Newell's y con la posible chance de que regrese al Parque después del Mundial de Qatar. Pero su apellido no deja de nombrarse en México y es criticado con intensidad por un sector de la prensa e hinchas que no lo quieren al frente de la selección azteca.

A las críticas que recibe a diario ahora se volvió a sumar el ex futbolista Hugo Sánchez, quien volvió a cargar contra el entrenador asegurando que si lo sacan tomaría su lugar sin problemas para el Mundial.

"Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo a la selección mexicana a 45 días del Mundial, pero no es cuestión mía", dijo en ESPN al ser preguntado si le gustaría regresar al frente del conjunto tricolor.

El ex jugador se pronunció en varias ocasiones en contra del Tata Martino debido a los malos resultados que ha obtenido al frente del equipo y, sobre todo, la negativa de llamar a Chicharito Hernández.

Días atrás el atacante también se molestó por la forma en la que habló el técnico con la prensa y afirmó: "Repito las mismas palabras que dijo el Tata. Yo lamento profundamente que Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente".

Cabe resaltar que la dirigencia de México pretende que Martino se quede al frente de la selección tras el Mundial, aunque todo dependerá del resultado en Qatar y de los deseos del Tata. ¿Estará Newell's en su horizonte?