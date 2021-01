Hugo Gatti: "Cuando no juega Messi, Barcelona gana"

"El otro día ganó un partido sobre la hora, con ese negrito que juega bien (aludiendo a la victoria 2 a 0 contra Cornellá, por la Copa del Rey, en el que convirtió Ousmane Dembélé). Y si estaba Messi, por ahí no ganaba. La clavó ahí y la ganó el negrito, campeón. Le regalaron dos penales. El portero, que parecía más bien un aviador, atajó dos penales fenomenales. Y si el equipo iban a los penales, perdían", afirmó Gatti.

Messi no está presente en el equipo debido a que está cumpliendo con la sanción que le aplicaron por su expulsión en la final de la Supercopa de España ante Athletic de Bilbao.

Sin Messi, el equipo de Ronald Koeman ganó cuatro partidos (frente a Dinamo de Kiev, Ferencváros, Cornella y Elche) y empató dos con Eibar y Real Sociedad, por la liga española.

No conforme con eso, y ratificando su verborragia, Gatti comparó a Messi con Eden Hazard, futbolista del Real Madrid, del cual el exarquero es hincha. "Sigo pensando que Hazard está a la altura de Messi. Que puede ser mejor que Messi, pero no ha jugado. Ahora está levantando", dijo. Y avisó: "Sí. Si levanta y se saca ese problema mental de lesiones, sí. Y más este Messi de hoy, que no es el Messi de hace un año atrás o dos. Puede ser la carta del triunfo del Madrid. Pero hay que ver cómo está. Ahora levantó".