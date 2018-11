Hubo trabajo táctico y Scocco jugó 20 minutos

El plantel millonario se entrenó ayer en el predio River Camp, de Ezeiza, con vistas al duelo clásico en el Monumental, con trabajos tácticos bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y con Ignacio Scocco a medias.

El delantero de River jugó unos minutos ayer en la práctica de fútbol, pero su presencia en la final de la Libertadores ante Boca del próximo sábado en el Monumental sigue siendo una incógnita.

Scocco disputó 20 minutos en el ensayo de fútbol de los suplentes contra la reserva en el predio de Ezeiza y compartió delantera con el uruguayo Rodrigo Mora.

El ex Newell's acusa una molestia en el gemelo derecho que se produjo el 3 de noviembre en la derrota ante Estudiantes La Plata como visitante por la Superliga y desde entonces se entrenó de manera diferenciada.

El entrenador Marcelo Gallardo analizará su estado en los días que quedan para la gran final antes de definir el equipo.

El cuerpo médico trabajará junto con Scocco para que al menos ocupe un lugar en el banco de los suplentes teniendo en cuenta que el colombiano Rafael Santos Borré no estará disponible por suspensión.

En caso de que no sea de la partida, River perderá a un futbolista decisivo en ataque y de vital importancia en duelos recientes ante Boca.

Con el delantero de Hughes en esta situación, la idea de cuatro defensores, cinco volantes y un solo delantero para jugar ante Boca adquiere mayor peso.

La jornada de entrenamiento también registró la aparición de una delegación de Conmebol que realizó un control antidóping sorpresivo al plantel.

La medida, estipulada en el reglamento e impulsada por la Fifa, también se ejecutó en instancias anteriores como la final de la Copa Libertadores 2017 y en la previa de la Recopa Sudamericana 2016

El plantel retornará hoy las prácticas desde las 9 en Ezeiza y a puertas cerradas.