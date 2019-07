"Hubiese sido lindo poder retirarme en Central"

Fue como un molde hecho a la medida de Central. Por juego y garra. Jesús Méndez tuvo cuatro exitosos pasos por Central: 2008/2009, 2011, 2012/2013 y 2014. No volvió en enero del año pasado porque “por ahí la dirigencia no quería que vaya.

Quedaron en llamarme pero nunca más me respondieron”, desliza con claridad aquel aguerrido volante que raspaba dentro de una cancha, pero fuera de ella sólo tenía gestos bondadosos y leales.

¿Qué recuerdos te dejó tu paso por Central?

Muchos y muy lindos. Y mirá que pasamos de todo en el club. Quiero mucho a Central. Pude haber jugado bien o no, pero siempre me sentí respetado por la gente. Gracias a Dios siempre me dieron mucho cariño y me puso muy feliz cuando ascendimos porque fue una etapa durísima la que tuvimos que vivir en el ascenso, sea para el hincha como para todos los que estábamos.

Además volviste al club cuando la mayoría no quería hacerlo o lo hizo cuando recién asumió Coudet.

Fue así. Era una etapa en la que la mayoría no quería venir, pero no podía fallarle al club que me había dado tanto y por eso no me importó en qué categoría estaba. Recuerdo que Miguel (Russo) y el presidente hicieron mucho para que me sumara y por suerte pude regresar.

¿Ves los partidos más allá de que no te gusta el fútbol?

A Central lo sigo por televisión. También soy de mirar fotos que guardó mi papá de la época cuando jugaba en el club, que fue muy linda porque hice muchos amigos y pasé grandes momentos.

Además tenés una hija rosarina. Y bien canalla.

Mora María es fanática de Central y disfruto que así sea.

¿Te pregunta de tu paso por el club?

Sí, a veces lo hace. Ahora entiende un poco más porque tiene siete años y me pregunta cosas. Somos muy compañeros y unidos.

¿Te quedó algo pendiente en Central?

Por ahí me hubiese gustado ganar un campeonato en primera división. Si bien ascendimos porque tuvimos un gran equipo, también hubiese estado bueno obtener una copa o algún título. Central es muy grande.

¿Hiciste un balance de todos tus pasos por Arroyito?

Creo que fueron buenos en líneas generales. Desde que llegué con Madelón como entrenador hasta con Miguel (Russo) en mi última etapa.

¿Tu mejor versión deportiva se vio en Central?

En Central y en Independiente. Aunque por ahí Central me marcó más en todo aspecto.

¿Es verdad que casi volvés antes de sumarte a Vélez?

Sí, hablamos con los dirigentes y quedaron en llamarme pero nunca más respondieron. Y está bien. Por ahí la dirigencia no quería realmente que vaya o tenía otro jugador apuntado. O tal vez al entrenador le gustaba más otro tipo de futbolista. No se dio y punto. Lo tomé por ese lado

y por eso me fui a Vélez.

¿Le guardás rencor a la dirigencia canalla por haberte dado la espalda?

No, para nada. Sé lo que es Central y lo que siempre di por esa hermosa camiseta. Se ve que los directivos tenían otra idea de jugador. Pero reconozco que hubiese sido lindo volver y poder retirarme en ese hermoso club. Ahora ya está, el tren pasó y lo perdí, ja.