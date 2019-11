Hoyos: "Vamos ilusionados"

Aldosivi se presentará mañana en Arroyito con muchas bajas por diversos factores. Guillermo Hoyos aprovechó el parate de la doble fecha Fifa “para trabajar y buscar las variantes que necesitábamos para encarar este partido”. El entrenador tiene todo listo y sólo espera salir al campo del Gigante para jugar con alma y vida en pos de dar el batacazo. El DT fue determinante a la hora graficar el desafío frente al elenco de Diego Cocca. “Vamos ilusionados. Sobre todo porque tuvimos varios días para entrenar y analizar muchas cosas. Sabemos dónde iremos y que jugaremos ante un gran equipo, que a la vez también está en una situación incómoda”, acotó el conductor del tiburón con mucho optimismo en diálogo con Ovación.

Hoyos no se siente “condicionado por no poder contar con varios jugadores que están lesionados”. En todo momento optó por destacar “la predisposición del plantel y la gran voluntad que hay en todas las áreas del club. Todo eso hace que nos alimente de ilusión”.

“Sabemos también que será un lindo partido para disfrutarlo y sentirlo para tratar de sumar puntos porque tenemos el sueño intacto”, remarcó el entrenador. A la hora de hacer eje en la magra campaña que tiene el tiburón fuera de los límites de Mar del Plata, el DT fue racional. “Las estadísticas están, pero estamos trabajando muy duro para tratar de quebrarlas cuanto antes”, enfatizó con esperanza.

El experimentado entrenador confesó que ya tiene bien decodificado cómo jugará Central. Incluso está al tanto de lo que pueden dar los tres ingresos que hará Cocca. “Zabala tiene características más ofensivas que Ojeda. Es un jugador que se mueve por las dos bandas. Colazo, pese a que jugará en el lateral, tiene vocación de volante y es dinámico. Y arriba estará Ribas, que es fuerte en el juego aéreo, pero no tiene tanto recorrido como Riaño”, puntualizó.

“Nuestro equipo no es merecedor de la situación en que se encuentra en los promedios. Pero sucede que a veces hacés todo, pero no se te dan las cosas. Por eso este duelo, para nosotros, será a todo o nada. Ojo que eso no implica ir a salir a aplastar de entrada al rival sino jugar en la zona donde lo proponga el encuentro con el correr de los minutos. De hecho, nuestra ilusión es hacer un muy buen partido y que eso nos lleve al resultado que buscamos para sacar algo positivo desde lo numérico de Rosario”, concluyó un sincero Hoyos.