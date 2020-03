El técnico de Rosario Central, Diego Cocca, aseguró que más allá de la victoria ante Arsenal por 3 a 1 hoy el equipo "ganó jugando bien", llamó a "valorar mucho los tres puntos y la forma en que se lograron", y sostuvo que el hecho de que Marco Ruben haya conseguido un triplete "pone muy contentos a todos" en el club.

"Más allá de ganar, lo importante era encontrar juego. Y hoy se ganó jugando bien", sentenció Cocca en la conferencia de prensa, y remarcó que estaba "muy contento por todo el equipo y en especial por Marco y Fede Martínez".

El DT manifestó que el equipo tiene "mucho para seguir creciendo y mejorando, pero hay que valorar mucho los tres puntos y la forma en que se lograron".

Acerca del partido de Ruben, que volvió al gol con un hat-trick, expresó: "Que haga los goles él nos pone muy contentos a todos porque sabemos que se lo merece muchísimo".

El único momento de la conferencia de prensa en que Cocca perdió la sonrisa fue cuando le preguntaron sobre la diferencia de números entre la excelente racha de visitante y los problemas al jugar fuera de casa. "¡Cómo les gusta ver el vaso medio vacío! Ganamos de local, buenísimo, la gente está contenta, después iremos mejorando para seguir sumando de visitante", sostuvo.

"No me gusta hacer cuentas, no soy matemático, no me interesa. Hay que sumar de a tres y jugar bien. Y hoy el equipo lo hizo. Ahora hay que tener tranquilidad y estar contento", añadió.

Finalmente, se refirió a los dos estrenos que tuvo hoy el equipo en el Gigante. Sobre Fede Martínez sentenció: "Tenemos mucha confianza en sus condiciones y lo queremos ir llevando de a poco". Y opinó que Francesco Lo Celso, hermano de Giovani, "está madurando muy rapido, está haciendo las cosas muy bien. Tenía que sacarse la presión del debut y ahora queremos que siga creciendo".