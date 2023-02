Hoy se entregan los premios The Best y hay ilusión argentina: dónde y a qué hora verlo

Los argentinos Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y el entrenador del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, están entre los candidatos a quedarse con el premio The Best que se entregará este lunes en Paris, al mejor en sus respectivos puestos. Previo al acto, los medios del mundo ya anticipan que el rosarino será el gran ganador de la fiesta. Aunque también trascendió que será un día donde los argentinos arrasarían con los premios en una gala donde Courtois, Benzema y Ancelotti no asistirían, según anunció Real Madrid.