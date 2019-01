Hoy se define el caso Zampedri

El futuro deportivo de Fernando Zampedri quedará develado hoy al mediodía. Es que por la mañana se reunirán las principales piezas que componen la comisión directiva de Central para debatir nuevamente y ver si llegan a un consenso. Algunos dirigentes desean efectivizar la venta del Toro a Independiente en tres millones de dólares netos. Al menos es lo que manifestaron en el arduo y extenso cónclave que libraron anoche en la sede de calle Mitre, donde incluso participó el jugador y su representante. Sin embargo, otros apelaron al raciocinio y se plantaron en que ahora no es momento de desprenderse del goleador, ya que esta noche cierra el libro de pases y no hay margen para salir a buscar un punta del calibre del atacante entrerriano.

Independiente metió la cola en el momento menos indicado. Tiró la oferta en su momento y luego se planchó cuando desde Arroyito avisaron que los números ofrecidos no se acercaban a los deseados. Incluso hasta el sindicalista y vicepresidente rojo Pablo Moyano exclamó que “si quieren tres millones que se quede en Central”. Pero el martes cambiaron de postura.

Fue así que anteayer llegó una nueva propuesta. Esta vez mediante el representante del delantero, Gabriel Federico. Y eso alteró la paz interna en el seno de la dirigencia canalla. El cuadro de situación marca que hay quienes desean mantener al jugador a toda costa porque son conscientes de los partidos importantes que deberá afrontar el equipo en breve. También hay otros que ven con buenos ojos recibir una suma fresca e interesante para oxigenar la tesorería, que financieramente le urge una inyección de dinero.

Y hay otro factor que es clave. El libro de pases cierra esta noche, a las 20. Y quedan un par de horas para salir a “robarle” un delantero a otro equipo. Si bien hasta ayer a la tarde el canalla intentó comprar a Emanuel Herrera, quien surgió de la cantera auriazul, lo cierto es que Sporting Cristal fue contundente. El club peruano decidió no desprenderse del atacante porque vendió a los otros dos puntas titulares: Gabriel Costa (a Colo Colo) y Marcos López (San José).

Eso obligó a algunos dirigentes a mantener una charla interna por la tarde. La postura de algunos fue clara y tajante. Clamaron aguantar como sea al Toro, aunque sea, unos meses más. Pero luego del debate entre directivos, se presentaron en la sede de calle Mitre al 800 Fernando Zampedri y su agente para analizar el cuadro de situación profundamente.

Luego de varias idas y venidas, cerca de las 22.30 de anoche se determinó pasar para hoy a la mañana a una nueva reunión debido a las divergencias. Y ahí la dirigencia evaluará de manera definitiva si decide aceptar la oferta de tres millones de dólares que ofrece Independiente. O bien sienta postura y le pide al jugador que se quede un tiempo más, pese a que en estos casos su palabra es prácticamente irrefutable.