Hoy fútbol y definición del equipo

Aún no hay demasiadas definiciones en cuanto al equipo ya que recién hoy Llop ordenará una práctica de fútbol y habrá precisiones en cuanto al once que visitará el lunes a Patronato. De todas formas, por la mente del técnico circula la idea de no tocar el once que viene de vencer a Chacarita, aunque habrá que ver lo que determina en el ensayo futbolístico de hoy. En principio, los once serían con Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Ferroni; Torres, Rivero, Leyes y Figueroa; Sarmiento y Leal. Tras el entrenamiento hablará en conferencia el DT y entregará precisiones con respecto a la formación. Después de este partido habrá un parate por fecha Fifa y Ñuls recién jugará con Belgrano el viernes 17 del corriente.