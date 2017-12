El entrenador de Newell's, Juan Manuel Llop, reconoció que hoy "decepcionamos a nuestros seres queridos y a nuestra hinchada" y admitió que al equipo le faltó "concentración en la pelota parada".

En declaraciones a la prensa tras el encuentro, Llop reconoció que "todo pasó por la pelota parada. Te pasa esto y perdés porque es una final, un partido de detalles. Pudimos haber empatado con esa jugada de pelota parada que cabeceó Bianchi, o en el segundo tiempo con ese remate de Torres que pasó cerca. Pero nos faltó esa decisión para poder herir a Central".

Consultado sobre porqué había salido Joaquín Torres el Chocho indicó que "porque buscamos con un 9 (Guevgeozian). Vimos que el partido no se podía jugar mucho por abajo".

Sobre si al equipo le había faltado oficio, el DT leproso volvió sobre sus conceptos y repitió que "lo que nos faltó fue concentración en la pelota parada. Este tipo de partido hay que jugarlos con inteligencia, muy concentrados porque es una final y siempre se resuelve en los detalles. Y hoy perdimos por un detalle".

Acerca de cómo consideraba que se había dado el partido dijo que "en el juego en sí jugadores como Camacho o Carrizo no prevalecieron en el juego. Tampoco Ruben ni los laterales. Dentro del desarrollo del partido se controló eso, pero nos faltó lo nuestro, es decir tratar de animarnos a jugar un poco más".

Llop fue consultado sobre cómo se sentía tras la derrota y dijo que "estoy bien. Es así, el fútbol es así, veníamos de una buena levantada y estábamos para terminar de manera excelente el año. Pero esto te hace repensar, hacer un balance de lo que pasó y ver un poco el futuro".

También al entrenador le preguntaron por el cambio de Valenzuela por Ferroni y sobre ese punto indicó que "porque buscábamos avanzar por izquierda un poco más. Y lo hizo muy bien por su sector".

Acerca del arbitraje del misionero Néstor Pitana resaltó que "no incidió. Lo importante es que no haya incidido en el resultado y en jugadas clave y tanto él como los líneas no lo hicieron".

Consultado en cuánto a cómo quedaba parado de cara al futuro apeló a una ironía: "Yo quedó bien parado, como siempre, sobre las dos zapatillas. A mí particularmente no me afecta en nada, siempre tengo fuerza. Es más, si hubiera ganado capaz que me hubiera ido".

Enseguida llegó la repregunta de por qué se hubiera ido si ganaba y allí aclaró que "porque es más fácil irse ganando. ¿Por qué te tenés que ir cuando perdés? Cuando perdés tenés que tener más fuerza".

Al preguntársele sobre qué mensaje le dejaba al hincha leproso en esta derrota, Llop hizo autocrítica y dijo: "Al hincha le digo que hoy lo decepcionamos porque creo que tenía muchas expectativas por lo que veníamos haciendo. Y esa es la bronca interna, de haber decepcionado a nuestros seres queridos y a nuestra hinchada".