Daniel Teglia, nuevo técnico de Central Córdoba, arrancará esta mañana la pretemporada al frente del equipo. Lo hará por la mañana en Tablada con la premisa de lograr una mejoría no sólo futbolística sino comenzar a sumar de a tres en el torneo. "La idea es tener un par de refuerzos para no tener complicaciones. A la gran mayoría de los jugadores los conozco porque estaban del anterior ciclo.

A varios de ellos me tocó incorporarlos al club, hoy son titulares y se ganaron un espacio", sostuvo el DT.

¿Te gustó la nota?