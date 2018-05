"Honraron la casaca"

La angustia era el común denominador en la conferencia de prensa canalla. No era para menos. La derrota con eliminación incluida golpeó duro porque era lo único que le quedaba a Central para, en parte, salvar la ropa en este semestre aciago. Porque en la Superliga lejos quedó de las intenciones pretendidas. José Antonio Chamot, el técnico interino, fue el que tomó la palabra para entregar la primera reflexión. "Nos vamos con las manos vacías, pero más no les puedo demandar a los jugadores. Hicieron un gran partido, honraron la camiseta de Central y dejaron todo como es digno de un futbolista. Me deja contento y conforme lo hecho", sentenció el conductor con su hablar pausado.

Para el ex jugador de tantos equipos e incluso la selección nacional al canalla no le costó generar situaciones de riesgo, todo lo contrario. Por eso afirmó: "No creo que haya pasado eso. Ellos empezaron mejor, pero después Central manejó la pelota, tuvo situaciones de riesgo y en la última se nos escapa. Fue un encuentro con mucho ritmo y bien jugado".

Uno de los puntos más cuestionables estuvo en la demora en las últimas dos modificaciones, que recién se registraron cuando faltaban un par de minutos. El canalla necesitaba quemar las naves y apostar todo para tratar de arrebatarle la clasificación a San Pablo en su propia casa. La respuesta del entrenador dejó una lectura que puede ser cuestionable. O no, por lo menos para el conductor. "En el cambio de Lovera nos condicionó las expulsiones porque el árbitro no alargó mucho. Después no me gustó esa la resolución. Yo fui teniendo sensaciones y no sentí la necesidad (de hacer cambios) porque manejábamos la pelota y estábamos bien. Y quería esperar que alguien me levantara la mano. Me parecieron justos los cambios. El equipo estuvo a la altura", expresó.

¿Qué le dijiste a los jugadores en el vestuario tras la derrota? "Dentro de todo lo que significa lo que nos jugamos, los felicité porque desde el primer minuto entendieron lo que veníamos a hacer, con la personalidad, templanza y carácter necesario. Nada más podía pedir. Les agradecí la entrega que tuvieron", señaló.

Central le pondrá punto final a la competencia en el primer semestre de este año frente a Estudiantes, en el Gigante, aunque previamente tal vez haya alguna charla (o no) del técnico con los directivos. Sobre esto fue consultado y opinó: "Soy el responsable de todo. Hay que seguir y después si existe una reunión no habrá problemas de realizarla. Culminaré las cosas como habíamos quedado".