Homenaje en Sport

"Lo primero que hice cuando llegué a Cañada fue darme una vuelta por la ciudad porque significa mucho para mí. Fue el primer lugar al que salí cuando dejé Bahía Blanca, es más, mi inicio del matrimonio fue en esta ciudad, mi esposa quedó embarazada en la ciudad, mis hijos nacieron en Bahía Blanca pero al mes y medio ya vivían acá y sus primeros años de vida fueron en esta ciudad y fueron casi 5 años. Por lo tanto tengo un cariño muy especial, las cosas a veces se pueden repetir pero la primera vez no. Y esta fue mi primera ciudad, mi primer club profesional, mi primer ciudad como casado, mi primer ciudad con hijos…Y con Sport, cuando entré me pasó lo que me pasó siempre. Por un lado una emoción muy grande y por otro lado una sensación que no pasó tiempo, como que yo pertenezco a este club. Definitivamente es muy especial y no es algo que lo diga de casette", relató Hernández tras recibir una camiseta del Celeste.