Homenaje a Néstor Jaime Giuria: "El periodismo es mi vida"

Esta enorme carrera será homenajeada este martes en el Concejo municipal, que lo declarará “Periodista distinguido de la ciudad”. Pero el verdadero premio no tiene que ver con medallas o diplomas. “Vos sabés que sueño con cubrir unos Juegos Olímpicos?”, confesó ya con la nota terminada y el micrófono apagado. “Y? mirá que en 2024 se viene París”, se le retrucó. “¿Qué lindo sería ir no? Con eso estoy hecho”, respondió elevando la mirada, como imaginando la escena, seguramente con la enorme Torre Eiffel de fondo. Pero no tan enorme como él.

En los registros figura que naciste en Buenos Aires pero un día viniste a Rosario por una situación temporal y no te fuiste nunca más.

Es cierto, porque vine sólo por quince días. Llegué el 4 de noviembre de 1971, yo ya trabajaba en Buenos Aires, era periodista del diario Crónica en su edición matutina. Y cuando llegué a Rosario me enamoré de la ciudad. Me tocó hacer el comentario de Central que salió campeón ganándole 2-1 a San Lorenzo en cancha de Newell’s. Desde ahí me quedé y seguí haciendo algunas cosas para Crónica desde acá. Después me vinculé a la vieja LT2, que estaba en Santa Fe y Corrientes. Luego me incorporé a Canal 5 para hacer El Clan, con Raúl Granados, un programa que fue una locura porque se paraba la ciudad. Ahí paso a hacer “Todo el Deporte” con Orlando Román Bueno, los domingos a la medianoche en vivo, que era el único programa que pasaba todos los goles de la fecha. La gente no se iba a dormir para poder verlos, era todo muy artesanal, ahora todo se consigue fácil. Fui la cara del boxeo para Canal 5, cubrí el Mundial de básquet, giras de Los Pumas, pasé por casi todas las emisoras. Pero ya me quedé en Rosario.

¿Hubo alguna situación específica que te despertó el amor por el periodismo?

Siempre me gustó. Recuerdo que de chico, cuando estaba en la escuela primaria, jugaba a que era relator de fútbol, me imaginaba los partidos. La paradoja es que no terminé relatando fútbol, sólo lo hice dos veces por circunstancias especiales. Por un accidente, un relator no pudo llegar así que terminé haciendo un Lanús 3, Central Córdoba 1, por la Primera C. El otro partido fue un 0-0 entre Argentinos Juniors y River por Copa Libertadores. También fue circunstancial porque quien relataba se enfermó esa tarde, yo justo estaba ahí con todo el equipo de “Noches de Cuadrilátero”, y me pidieron que los sacara del apuro. Relaté muy mal, no lo sentía, el fútbol tiene otra dinámica. Pero siempre supe que quería hacer periodismo. Tuve un padrino muy importante en la profesión como lo fue Américo Barrios, director del matutino de Crónica. Ese era un nombre de fantasía, en realidad se llamaba Luis María Albamonte. Un hombre muy importante para el periodismo, la política, gran escritor, de una categoría superlativa, que me dio un gran impulso. Lo habré hecho bien o mal, pero el periodismo es una pasión.

Si volvemos en el tiempo y tomamos una foto de tu adolescencia, ¿quiénes no podrían faltar en esa escena?

Todos mis amigos del barrio de Palermo. Cada uno estaba con sus cosas, ninguno fue para el lado del periodismo. Uno terminó siendo un gran médico, otro uno de los DJ’s más reconocidos de la noche de Buenos Aires, muy distinto a lo mío, pero eran mis amigos. Y recuerdo que siendo muy joven me tocó hacer el primer partido, por supuesto había que ir de saco y corbata. Fue un partido de Primera B en cancha de Atlanta entre Deportivo Español, que jugaba de local ahí, y Almirante Brown. Fue muy especial para mí porque jugué al básquet en la primera de Atlanta, equipo con el que ascendimos. Hacer justo mi primer partido de fútbol en Atlanta fue muy lindo, me trajo grandes recuerdos. Pero trabajar en las canchas de la Primera B era una odisea, una aventura. Tenía que pasar toda la información por teléfono para el cierre del diario. ¿Y dónde conseguís un teléfono? Te tenías que ir haciendo amigo de los vecinos de las canchas para que te prestaran uno. “Pasá pibe, usalo”, me decían. Me quedaron grandes anécdotas. Con las maravillas que hay ahora, todo eso ya no te pasa.

78719407.jpg

¿Y cuándo emerge el boxeo en tu vida?

Yo era un pibe al que no le sobraba nada. Estando en Crónica y cuando los jefes preguntaban quiénes querían hacer guardia el fin de semana, el único que levantaba la mano era yo. Te ganabas unos mangos extras. Yo había terminado de cubrir el ascenso y entonces el jefe me dijo que no me fuera a mi casa porque tenía que hacer una pelea en el Luna Park. Y yo que venía haciendo fútbol me quedé ahí mirándolo serio. Entonces el jefe me dice: “¿Vos sos periodista o qué sos? La vida no es sólo fútbol. Te toca hacer boxeo y, si no sabés, aprendé”. De ahí en más empecé a ir y fue una experiencia maravillosa. Crónica fue un adelantado, en esa época mandaban diez fotógrafos a las peleas, cada uno hacía un round, les tiraban los rollos a unos pibes que estaban esperando, se subían una moto y se volvían rápido al diario para revelar las fotos. Así comenzó mi relación con el boxeo.

Para quienes creen que todo empieza y termina en el fútbol.

Mirá, yo di clases y antes de empezar cada año les decía a los chicos: “Ustedes vienen acá con una ilusión: relatar fútbol o ser Tinelli”, y me respondían que sí. Y cuando por ahí les preguntaba si querían relatar básquet, tenis, boxeo, automovilismo, el aula quedaba en silencio. Es exactamente como vos decís, la gran mayoría entra para hacer fútbol. Y eso también te cierra otras puertas, porque el mercado no es para todos. Y otra cosa que rechazo es el término “periodista deportivo”. Por ahí cuando surgía el tema en las clases, trataba de explicarle a los alumnos: “Decir periodista deportivo es decir que sos una cosita pequeña. Yo soy un periodista integral que está haciendo deportes. A lo mejor mañana hago política, economía o espectáculos, pero sigo siendo periodista. Eso nunca cambia”. El diario Crónica tenía una gran sala: por un lado policiales, más allá el turf, de aquel lado política y en un costado deportes. Había como una especie de “ghettos”. Y a los que estábamos en deportes casi que no nos daban bola, como que éramos algo menor. Nos minimizaban. Un ejemplo de eso es cuando venía un pibe nuevo, sin tanto conocimiento, buscando laburo. “¿Dónde lo mandamos al pibe nuevo? Y... mandalo a deportes”. Esa era la respuesta. Como si deportes fuera fácil. Es muy exigente. Es una profesión hermosa que no cambiaría por nada. Mirá, hay dos cosas que no puedo olvidar. Una es el olor al diario, cuando entrabas al taller, el olor a papel, que quizás siga existiendo en algún diario de pueblito chico. Y el otro es el ruido del básquet. Daría cualquier cosa porque Dios me dijera “te voy a dar el físico para que puedas jugar un cuarto”. A veces voy hasta Sportivo América sólo para escuchar el ruido de los piques, de la pelota rebotando en el aro. Ese ruido me provoca lo mismo que el olor a diario.

Volviendo al boxeo, viviste una época dorada como fue la del 60 al 80, con boxeadores inmensos como Alí, Monzón, Leonard, Frazier, Foreman, sólo por nombrar algunos. Hoy los protagonistas son más los empresarios y las bolsas de dinero que los boxeadores. ¿Sentís nostalgia por aquel tiempo?

Siento nostalgia por la calidad técnica de esos valores que nombraste. Pero también nostalgia por los grandes maestros de aquella época, que hoy ya no existen. Esos boxeadores no nacieron porque sí, detrás tuvieron enormes entrenadores que los fueron moldeando, los fueron haciendo. Los pocos que hoy quedan son muy mayores, Nacho Beristáin, por ejemplo, quien tiene ya 83 años. Hay un declive en el boxeo a nivel mundial. Estados Unidos, la meca del boxeo, hoy no tiene un peso pesado de jerarquía. ¡Estados Unidos! El boxeo exige sacrificio, sacrificio y más sacrificio. Cuidar el peso, controlar las comidas, tener una vida ordenada. Hoy muchos chicos no están dispuestos a hacer ese sacrificio. También hay otra cosa, en Estados Unidos el boxeo perdió terreno a manos de la UFC. Me parece una actividad muy cruel, primitiva, me hace acordar al imperio romano cuando la gente era encerrada para pelear con leones. Hay una cierta morbosidad del público que paga para eso, para ver golpes y sangre. La UFC le copó el mercado al boxeo porque también es más rentable desde lo económico.

78719411.jpg

Para los que no lo llegaron a conocer, ¿cómo era Monzón arriba del ring?

Monzón era un sanguinario. Era un hombre sin reparos, que subía al ring a terminar con vos. No era un boxeador con un golpe letal, sino que te aniquilaba por acumulación. Te iba destruyendo de a poco. Técnicamente era limitado, mecanizado, pero efectivo. Lo que hacía bien le alcanzaba para ganarte. Tenía un físico y alcance de brazos privilegiados. No en vano tuvo 14 defensas de títulos hasta que se retiró, porque no lo perdió, se retiró. Para mí fue un grande, pero no fue un ídolo.

¿Por qué decís que no fue ídolo?

Porque le faltaba empatía, ida y vuelta con la gente, algo que sí tienen los ídolos. Hasta pusieron en tela de juicio si realmente todos sus rivales habían sido de jerarquía. Con eso no coincido, porque le ganó a los que le tenía que ganar. Pero le faltaba esa aura especial que tenían por ejemplo Maradona o Nicolino Locche, que llegaban al corazón de la gente. Iban más allá de los logros deportivos, traspasaban todo. Monzón eso no lo tuvo.

¿Creés que están dadas las condiciones para que Argentina vuelva a tener un pugilista de elite mundial?

Siempre está la esperanza. Quizás antes había más chances, ahora es a cuentagotas. El último fue Brian Castaño, que tuvo su oportunidad contra Jermell Charlo; el Chino Maidana que tuvo sus chances ante Mayweather; Maravilla Martínez, que a su carrera le agregó show pero que, cuando tenía que subir al ring, peleaba y ganaba; el ya retirado Lucas Matthysse. Lo más reciente es lo del “Pumita” Martínez, que irrumpió de manera imprevista y es campeón mundial supermosca FIB. Y como proyecto, hay un rosarino que despierta esperanzas como es Carlitos Alanis. También hay optimismo por el chico Mirco Cuello de Arroyo Seco. Está Gustavo Lemos, que ganó una eliminatoria mundialista en el Luna Park y está esperando su chance. Hay esperanza, pero uno no los ve tan firmes como para decir “este va a llegar seguro”. Cualquier rival de segunda o tercera línea de Estados Unidos es complicado de vencer.

¿Y cuál es ese plus que falta para que estos chicos den el salto?

En primer lugar, a algunos les faltan maestros. Después, poder ir armando una carrera competitiva. Porque alguno capaz tenga un récord de 20 peleas ganadas, pero son todas ante rivales de tercera o cuarta categoría. Después cuando van a Estados Unidos lo pagan y se termina todo. Falta roce internacional. A veces, el apuro por irse afuera y ganar en una pelea lo que ganan en todo un año, les pasa factura. Un norteamericano entrena ocho horas por día y se dedica sólo a eso. Un chico de acá labura medio día en una panadería, hace changas como albañil o como repartidor, y recién el tiempo que le queda lo usa para entrenar. No es lo mismo.

Habrás visto cientos y cientos de peleas, ¿cuál fue la mejor y la más decepcionante que viste?

Luna Park, marzo de 1980, Horacio Agustín Saldaño, “La Pantera Tucumana”, contra Eduardo “Tito” Yanni. No eran dos noqueadores, eran dos terremotos, dos salvajes. No me acuerdo todas las veces que cayeron, pero lo ganó Yanni. Cuando termina la pelea, me cruzo en el pasillo con Osvaldo Caffarelli (que estaba en radio Rivadavia), yo estaba empapado por la transpiración y me dijo, en medio de un abrazo, algo que no me olvido más: “Néstor, hoy hemos relatado un choque de trenes, de frente, y por la misma vía”. Fue una pelea tremenda. Muy parecida a una de Aladino Alanis, el último carismático del boxeo rosarino, que peleó en Newell’s contra un paraguayo llamado Escobar. Alanis se cayó cuatro veces y el paraguayo cinco. Se levantaban y se caían. Fueron grandes peleas desde lo emocional más que desde lo técnico. Inolvidable también la de la Hiena Barrios y Popó Freitas. Y decepcionantes hubo varias. Vuelvo a algo que dijiste hace un rato, sobre los empresarios reemplazando a los boxeadores. En Canelo contra Golovkin, no subieron dos boxeadores, subieron dos empresarios. Hay peleas de las que uno espera mucho y recibe poco.

Te devuelvo al fútbol, fuiste testigo de la era Maradona y de la era Messi, dos ídolos tan parecidos y a la vez tan disímiles, ¿qué te genera cada uno?

Son dos maravillosos. Pero si me apurás, sin ninguna duda, el más grande es Diego. Puede que haya tenido una vida alocada, pero es un ídolo. Y a los ídolos se les perdona todo. A Diego lo conocí cuando vino a jugar a Newell’s, entrenaba con 40 mil personas, era una locura. Y el tipo se quedaba pateando tiros libres después del entrenamiento y ¡ni había luz!, lo hacía en plena oscuridad. Lo que transmitía era único. Messi tiene otra personalidad. Es maravilloso, ejemplar y familiero. ¿Qué se puede decir de él como futbolista? Hace lo mismo que Diego pero con más velocidad. Es extraordinario.

¿Te quedó pendiente conocer o entrevistar a alguien?

A dos personas. El primero es Carlos Monzón. Nunca pude relatar una pelea suya porque cuando él era campeón del mundo, los derechos los manejaba la dictadura. No te permitían relatar. Y tampoco le pude hacer una nota. Una vez, Monzón va a Mar del Plata ya como entrenador y nos juntamos a comer pescado en un barcito. Le digo: “Carlos, dejame hacerte una entrevista, aunque sea media hora”, a lo que me responde “acá no, que ahora estamos comiendo, andá la semana que viene al Luna y la hacemos ahí”. Bueno, voy a los pocos días al Luna Park, me recibe Daniel Van Der Beken, su secretario de prensa, y le digo que Monzón me había citado para hacerle una nota. “Carlos no está, lo llamó Alain Delon y se fue a París”, me dice. Otra vez me clavó. Después pasó lo de Alicia Muñíz, lo fui a visitar a la cárcel, pero no me quiso recibir. Así que estaba casi resignado. Tiempo después, me cruzo a Jean-Claude Bouttier, que había peleado con Monzón y ahora era periodista, y me encargó si podía entregarle una carta que le había escrito a Carlos. Ahí apareció la oportunidad perfecta. Cuando le iba a llevar la carta, me recomendaron que esperara a que pasaran las fiestas de fin de año, así lo agarraba más tranquilo. En enero se mató con el auto. Nunca le pude hacer la entrevista. La otra persona que me quedó pendiente fue Aníbal Troilo. Me arrepiento toda la vida de no haber hablado nunca con él.

Voy a usar tus dotes periodísticos para el final, ¿qué título le pondrías a la nota?

(Leve pausa y respuesta contundente) “El periodismo es mi vida”.