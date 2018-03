El hockey debe ser unos de los deportes que más versiones tiene. Están las y los jugadores que lo juegan sobre césped sintético en cancha de once, los que compiten bajo el agua con snorkel y patas de rana o sobre la nieve; los que lo hacen en pista, sin patines y con bocha, y también está el beach hockey, con palos calados, el que hace apenas una semana tuvo su primer torneo oficial en Rosario de cara a los IV Juegos Suramericanos de Playa. Pero hay más.

En la ciudad están dos acepciones para los que les seduzca jugar al juego del palo y la bocha (o tejo). Se trata del hockey en línea o sobre patines, el que hace apenas tres años tuvo un Mundial y cuenta con jugadoras que pasaron por la selección nacional. Y también está el hockey 5, organizado por muchachas que están a punto de iniciar el sexto torneo Apertura. Cada uno con su particularidad, cada uno con una comunidad apasionada detrás, Ovación los presenta en sociedad.

Desde hace tres años funciona en el Club Provincial la única escuelita de hóckey en línea, nucleada en la Federación Santafesina. Un grupo de doce nenes y nenas, de entre 7 a 12 años, que estuvieron entrenando en el playón del Parque de España durante el verano y esta semana retomaron las prácticas en el club (lunes, miércoles y viernes a partir de las 19, en Oroño y Jorge Cura). Es un juego mixto, que a falta de competencia local, se ve obligado a viajar para encontrar rivales.

"En abril organizaremos un torneo en el club, pero hasta ahora nos tenemos que trasladar a Córdoba, a Buenos Aires o a las provincias del norte donde Salta Tucumán y Jujuy formaron el combinado del NOA", dice uno de los padres coordinadores del grupo, Gustavo Bonfiglio.

Este deporte es mucho más rápido que el tradicional y requiere de mucha protección para el jugador: casco, coderas, guantes y pernera (canillera larga). Se compite en pistas de madera, asfalto, cemento o sintética parecidas a las de hockey sobre hielo. Los jugadores usan patines en línea de cuatro ruedas consecutivas y un palo con el que golpean un tejo. Nació de la idea de seguir practicando el hockey hielo en verano, pero en esta ciudad surge fundamentalmente con gente que deriva del patín.

Paradójicamente en una ciudad donde apenas hay jugadores, en junio de 2015 se celebró el Mundial en el óvalo central del Patinódromo Municipal Roberto Tagliabué y el estadio cubierto de Provincial. Un certamen que contó con la participación de más de mil jugadores que representaron a Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Italia, Letonia, México, Polonia, República Checa, Suiza y Venezuela. Jugaron las ramas masculina y femenina tanto en categoría juveniles (los varones) como mayores (las mujeres). Los muchachos albicelestes salieron novenos y ellas, sextas. Rosario contó en esa oportunidad y el año pasado en China con dos representantes femeninas: Virginia Flook y Macarena Aragonez (hasta el año pasado, entrenadora de Provincial y actual jugadora en Estados Unidos).

Hoy los chicos de "Provi" están bajo la dirección técnica de María Eugenia Rabino, juegan sobre hormigón alisado (si bien para los torneos oficiales pueden usar el piso de plástico especial que heredaron del mundial) y cuentan con una promesa juvenil: Tomás Arloo, ya fue convocado a una preselección argentina.

"Estamos tratando de armar otra escuelita en otro club. Para los que quieran probar, el club les provee todo al comienzo, después se va viendo", dijo Bonfiglio.

Sólo para 5

"Liga hockey5". Así se llama el torneo que el próximo 17 de marzo cumplirá seis años de vida y reúne a ex jugadoras que decidieron retornar al deporte de sus amores y para nuevas simpatizantes del juego que popularizaron Las Leonas. Son unos 40 equipos los que congrega este torneo, que dura (según la cantidad de grupos inscriptos) entre 13 y 16 fechas y se juega en dos canchas del predio cubierto Olímpicus (Tucumán 3140) todos los sábados.

"Alguna vez la liga intentó ser mixta, pero finalmente quedó en versión femenina. La idea es jugar para divertirnos aunque como todo torneo, dentro de la cancha se torna muy competitivo. Juegan estudiantes, trabajadoras y madres. Para jugar hay que contar con 18 años, hay mujeres desde los 24 a más de 40, y no se puede estar federada", aclaró Paula Gatusso, ex jugadora y una de las dos socias fundadoras, junto a Marilina Albimi.

Se juega con reglamento adaptado. El dato más significativo en relación al hockey de once es que en el de 5 no hay córner, ni arquera, y tampoco se le puede pegar a la pelota: sólo vale el push (arrastre). Los partidos son sobre piso de caucho y se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos. Como el nivel de juego de las participantes es desparejo, antes de cada torneo se realiza un torneo de nivel y luego se distribuyen los equipos en tres categorías: A, B y C .

"Al final del torneo hay premios para los primeros y segundos equipos de cada categoría, para la goleadora, la mejor jugadora, la más respetuosa, la mejor capitana y al equipo con juego más limpio (fair play)", aclaró Gatusso.

En esta liga juegan ex jugadoras de algún club de la Asociación de Hockey del Litoral Rosario y de otras localidades como Venado Tuerto o Arroyo Seco. Cada equipo se procura sus camisetas y medias y practica por su cuenta, si quiere. Para conocer más datos del torneo, que tiene abierta la inscripción hasta el próximo 5 de marzo, hay que comunicarse a través del Facebook "Liga Hockey5" o a los teléfonos 0341-156-513331 o 155-870128.