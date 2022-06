Hockey en línea: la rosarina Macarena Aragonés hace escuela

La rosarina Macarena Ruth Aragonés fue parte de la tinta que escribió la página más importante de este deporte en nuestro país. “Fue una experiencia inolvidable pero vamos por más”, se ilusionó al dialogar con Ovación.

Siendo que es un deporte relativamente nuevo, ¿cómo fue que descubriste el hockey en línea?

Yo vengo del patín artístico. Desde los 4 o 5 años que patino y de adolescente empecé a patinar con rollers en la calle y un chico, en el parque España, me vio patinar y me dijo que lo hacía muy bien y que debería jugar al roller hockey. Me comentó que entrenaban en el estadio Municipal (en aquel entonces) y yo vivo muy cerca de ahí, así que me fui a probar y me enamoré del deporte a primera vista. Desde ese entonces nunca dejé de jugar.

¿Qué tan difundida está la actividad en Argentina?

La verdad que está muy poco difundido el deporte en el país. Son muy pocas las personas que saben que acá se practica. Y es una disciplina muy interesante, que llama mucho la atención a primera vista ya que es muy rápida, de contacto y con mucha gambeta.

A fines del año pasado terminaron quintas en el Mundial de Italia, una conquista histórica para el país, ¿cómo se vivió esa experiencia desde adentro?

Lo que vivimos en el Mundial fue muy especial. Trabajamos muchísimo cada una de nosotras durante la pandemia, junto con el cuerpo técnico, para poder estar ahí. Conseguir el quinto puesto fue más que merecido y fue una experiencia inolvidable. Logramos el mejor resultado histórico hasta ahora con la selección. Siendo este deporte no muy popular en Argentina y con todo lo que significa trabajar y entrenar en plena pandemia, estamos muy contentas con los resultados pero, por supuesto, ahora queremos ir por más.

¿Reciben algún apoyo económico federativo y/o gubernamental?

Por mi cuenta,recibo una ayuda de la Federación de Patín de Santa Fe, que trabaja muy bien, y que siempre me dio su apoyo. Para los mundiales, generalmente tenemos que poner de nuestro bolsillo para el pasaje y los gastos que vayan surgiendo. Sería un sueño poder contar con el total apoyo de gobierno, ministerios o quien sea para poder competir y también para que nos saque el estrés que es para muchas tener que, además de entrenar, trabajar muy duro para conseguir el dinero para viajar a los campeonatos. Eso lo hace más difícil a todo.

¿Qué desafíos se plantearon con la selección argentina para este año?

Este año tenemos dos competencias súper importantes. Lo primero son los Juegos Sudamericanos sobre ruedas, en San Juan, del 7 al 11 de junio, y nuestro objetivo está bien claro y es hacer podio. Después, del 24 al 30 de octubre tendremos los World Skate Games (Mundial), que se van a realizar en Tecnópolis. Este es un evento donde todas las disciplinas de patín participan, así que va a ser muy importante para nuestro país. Estamos muy contentas que sea en Argentina y estamos trabajando duro para poder estar entre las cinco mejores otra vez.

¿Sueñan con un podio, esta vez en casa?

Siempre soñamos con un podio, es el sueño que tenemos como selección y este año vamos con todo en busca de nuestro objetivo. Además de nuestro sueño de ser campeonas, algo que también anhelamos. Y no menos importante, buscamos el desarrollo del deporte en toda Argentina, creemos que es fundamental para las futuras generaciones.

Sacando la selección, también fuiste campeona con tu equipo en Estados Unidos, en una de las ligas más importantes del mundo.

Fue una experiencia increíble. Fue un equipo armado con jugadoras de diferentes países: de Canadá, México, Namibia. Fue un honor haber sido invitada a ser parte del grupo. Además de los logros conseguidos, me gustó la experiencia porque, además del talento, todo se basó en tener buenas personas dentro y fuera de la cancha, el respeto, el compañerismo, el amor fue parte de este equipo y se hizo notar en la cancha. Nuestro entrenador, Pablo Navarro, hizo mucho hincapié en eso y creo que eso es lo más importante, más allá de uno ser buen jugador, también tiene que ser buen compañero y persona. De eso se trata el deporte. Quiero hacer mención y agradecimiento a Pama Golden Nights Academy, que está haciendo un gran trabajo en el desarrollo de este deporte a nivel mundial y gracias a Pablo Navarro por armar este equipo internacional que significó mucho para mí. No es común que un equipo extranjero gane una competencia en Estados Unidos, sabiendo que tienen uno de los mejores niveles del mundo. Demostramos que en otros países también se juega al hockey y muy bien.

¿Cuántas horas de entrenamiento le dedicás al hockey y cómo es el día a día?

Depende de cada momento del año, pero ahora estoy jugando tres partidos a la semana, entreno hockey dos o tres veces por semana, los mismos días que le dedicó al gimnasio. Cuando hay competencia por ahí varío y tomo más descanso, pero la verdad estoy 24/7 con el hockey, trabajo de esto y estoy en constante contacto o entrenando jugadoras, a mí misma, o compitiendo.

¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a jugar roller hockey?

¡Que se animen! Es un deporte muy divertido en el que no importa si no sabes patinar o que si uno ya es “muy grande” para empezar. No importa la edad ni las destrezas, acá todo se aprende.

¿Dónde se puede practicar esta actividad en Rosario?

En Rosario actualmente estamos en el estadio Norte, Alberdi 1015 piso 2. Tenemos escuelita para niños y para adultos. También nos pueden buscar por Instagram “Rosario Roller Hockey” y consultar por cualquier duda que tengan.