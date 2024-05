Hockey: Duendes empató pero sigue arriba

Atlético Fisherton 0, Jockey Club A 2; Regatas A 0, GER A 2; Old Resian A 3, Atlético del Rosario A 2; Universitario C 1, Rosario Central A 4; Provincial 2 (2), Duendes 2 (1) y Jockey Club B 0, Universitario A 3.

Rowing 2, Provincial 1; Municipal 1, Duendes B 2; Atlético del Rosario B 1, Logaritmo 1; GER C 1, Los Caranchos 2; Universitario B 0, GER B 1 y Jockey Club D 2, Newell’s Old Boys A 3.

Línea C

Sportivo A 1, Bancario A 0; Cosmopolita A 1, Atlético Fisherton B 3; Somisa A 0, Susanense A 1; Newell’s Old Boys B 2, Old Resian B 0; Duendes C 0, Atlético del Rosario B 0 y Jockey Club C 2, Adeo 0.

Línea D

Alumni 2, Provincial C 2; Atlético Carcarañá 1, Belgrano San Nicolás 0; Rosario Central B 2, Unión Casildense 6; Old Resian C 2, Regatas B 2 y Jockey Club E 0, Club del Gran Rosario 2.

Interprovincial

Por el lado de los Caballeros, el domingo se llevó adelante la 2da fecha del torneo Interprovincial, jornada cuyos resultados fueron: GER 3, Paraná Rowing 1; La Salle 3, Universitario de Córdoba 1; Universitario de Rosario 3, Córdoba Athletic 2 y Jockey Club Córdoba 1, Jockey Club Rosario 0.