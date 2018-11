Hizo un hoyo en uno y le regaló un auto a su caddie

El golfista estadounidense Evan Harmeling se convirtió en la noticia del día del Open de Argentina. Es que se ganó un auto por concretar un espectacular hoyo en uno y se lo regaló a su caddie, apodado Beto.

El estadounidense acertó el hoyo en uno en el par 3 del hoyo 11 de la cancha y se hizo acreedor de una Ford Kuga.

"Hablé con él el miércoles y le dije que iba a meter un hoyo en uno y que iba a darle el auto", contó el golfista.

Beto, que se abrazó con Harmeling apenas consiguió la hazaña, contó que "cuando me dijo que me lo iba a regalar se lo creí al 100 por ciento. Terminó y me lo regaló".