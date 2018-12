Historia sin experiencia

En los últimos 45 años son 15 los entrenadores que se hicieron cargo del equipo de Newell's sin haber tenido experiencia en primera división (no se cuentan los interinos). Héctor Bidoglio es el último. De la reserva rojinegra dio el salto a la primera. Comparte con sus antecesores la identificación con el club del Parque. De ellos, Marcelo Bielsa es el caso emblemático. Dejó una huella imborrable. Juan Carlos Montes, lo mismo. A los demás les costó trascender, más allá de que Alfredo Berti estuvo cerca de dar una vuelta olímpica y Fernando Gamboa cumplió una campaña decorosa durante el semestre que fue DT. La responsabilidad de Bidoglio será superar el rendimiento promedio de los colegas, para que el promedio no preocupe.

Un mes pasó desde que Omar De Felippe renunció en Newell's hasta que se confirmó que Bidoglio es el sucesor. Bidoglio dirigió en forma interina en los dos últimos partidos de la Superliga y fue designado después de que se intentara la llegada de otro nombre. El tiempo transcurrido hasta el nombramiento y el hecho de que se trata de un DT de la casa hace recordar el tiempo que se tardó para finalmente designar a Gustavo Raggio, que en ese momento era el técnico de la 5ª de AFA

Raggio asumió para el torneo Transición 2014 y se fue una vez que finalizó. Newell's ocupó el 12º lugar entre 20 equipos. El hincha quedó muy disconforme con el DT. En esos años estaba acostumbrado a un equipo protagonista.

Tampoco le había convencido el ciclo anterior que encabezó Alfredo Berti, si bien casi consigue el título en el torneo Inicial 2013. Se consideraba que el DT no tenía muchos méritos y que si fue animador del torneo sólo se debía a que heredó un plantel de figuras, campeón con Martino en el torneo Final 2013.

El discreto desempeño en el torneo Final 2014 y una derrota contra Central en el Coloso por 1 a 0 derivó en la salida de Berti. La experiencia de un entrenador sin roce en la primera, que venía de ser el técnico de la reserva rojinegra, no tuvo un buen final.

Bernardi siguió esa tendencia de técnicos inexpertos con resultados discretos. Sin haber incursionado como entrenador de las inferiores del club asumió en Newell's a mitad del torneo 2015, reemplazando a Gallego. El equipo fue irregular y quedó en mitad de tabla. En la 2ª fecha del torneo 2016 perdió con Central por 2 a 0 en el Gigante y renunció.

Gamboa, uno de los que se intentó durante estos días que sea el nuevo entrenador, tuvo un paso breve por la primera rojinegra, con un trabajo aceptable. Bajo su conducción, Newell's terminó en la quinta ubicación en el torneo Apertura 2008. Hasta ese momento, el ex zaguero surgido de la cantera leprosa no había conducido a ningún equipo de primera. El único antecedente era su trabajo en las inferiores de Boca.

El club del Parque volvió a tener elecciones luego de 14 años, Guillermo Lorente las ganó y Gamboa no quiso seguir por diferencias con el electo vicepresidente Eduardo Bermúdez, hoy titular rojinegro.

Todos los mencionados son los entrenadores que se sentaron en el banco de Newell's sin haberlo hecho antes en otro club de primera. Más atrás en el tiempo hubo varios, de los cuales la mayoría no logró que sus equipos tengan relevancia: Carlos Picerni, Raúl Donsanti, Andrés Rebottaro, Jorge Ribolzi, Juan Manuel Llop, Julio Zamora, Arsenio Ribeca y Pablo Marini. De todos, los únicos que no habían incursionado como entrenadores en las inferiores rojinegras fueron Ribolzi y Marini. Pero Ribolzi tenía un vínculo previo en la lepra, como ayudante de Zanabria. Y Marini había pasado por el semillero del club como jugador.

Las historias más conocidas y con mucha mejor trayectoria son las de Bielsa, campeón 1990-1991 y 1992, aparte de subcampeón de la Libertadores 1992, y Juan Carlos Montes, que coronó a Newell's en el Metropolitano 1974. Ambos celebraron en sus primeros torneo. A Bidoglio no se le exigirá tanto. Pero tampoco podrá hacer una campaña como la mayoría. La urgencia de Newell's lo obligará a mejores resultados.