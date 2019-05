El ómnibus que transportaba al plantel de Boca Juniors fue apedreado esta noche a su llegada al estadio Malvinas Argentinas, por hinchas de Rosario Central, en el playón de entrada del estacionamiento de los equipos locales.

"No pasó nada", dijo el chofer del micro, quien admitió que el micro fue apedreado pero que trató de bajarle el perfil al incidente.

"Estuve revisando para ver si había algún vidrio roto, pero por suerte no hubo nada. No tengo palabras con lo que pasa, porque los que van en el micro son seres humanos. Venimos a jugar un partido de fútbol, no es de vida o muerte. Los argentinos estamos mal", señaló el conductor del micro, el mismo que fue alcanzado por un botellazo en ocasión del partido suspendido por la segunda final de la Copa Libertadores en cancha de River -en noviembre pasado-, y que derivó en la suspensión del cotejo y el traslado de la sede de la final a Madrid.

De esta manera, en menos de una semana, otra vez en Mendoza el ómnibus que transportaba al plantel dirigido por Gustavo Alfaro fue apedreado en su llegada al estadio mundialista, ya que también había sufrido ese mismo tipo de agresiones el pasado domingo, en ocasión de visitar a Godoy Cruz por la Copa de la Superliga.

Esto ocurrió a apenas una semana de que Boca estrene un nuevo ómnibus, que tendrá su chasis blindado para neutralizar, justamente, este tipo de ataques.

Esa decisión de invertir en este tipo de vehículo fue adoptada tras las agresiones que padeció el plantel boquense cuando ingresaba a la zona del estadio Monumental de River Plate en noviembre pasado, cuando debía jugar la segunda final de Copa Libertadores frente al equipo local que finalmente terminó disputándose en el estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid.

En el bus también se trasladaba el presidente boquense, Daniel Angelici, quien luego se encontró con el máximo directivo de AFA, Claudio Tapia, que ante la consulta de la prensa manifestó desconocer que el transporte xeneize hubiese sido atacado por parciales centralistas.