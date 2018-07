El entrenador inglés, Gareth Southgate, se mostró afligido por el resultado pero muy conforme con la actuación de su equipo durante toda la Copa del Mundo en Rusia. "Queda claro que en esta competición el margen de error es muy pequeño. Por eso perdimos. Hicimos un camino increíble hasta aquí y hay que remarcar el papel que hicieron estos jugadores", remarcó el técnico, quien confesó que "esta derrota duele, pero igualmente nos hemos convertido en un equipo ganador y nos ganamos el respeto de todos en este Mundial".

Sobre el desarrollo del cotejo con Croacia, apuntó que "creo que jugamos muy bien en la primera parte, controlamos la situación y tuvimos oportunidades de hacer el segundo gol. En el segundo tiempo estuvimos peor, porque teníamos en la cabeza la opción de jugar la final".

Y advirtió: "También Croacia hizo un gran segundo tiempo, es un equipo con jugadores de mucho nivel, y en la prórroga se igualaron mucho las cosas".

Sobre la oportunidad dilapidada en este escenario, Southgate comentó que "es difícil asimilar este momento. Quiero volver a remarcar el papel que hicieron estos jugadores. Creo que la reacción de los aficionados al final es un fiel reflejo de lo que hemos sentido. Inglaterra debe estar conforme con su selección. Sabemos que todo el país estuvo pendiente de nosotros durante los últimos días, y se lo agradecemos".

Acerca de la opción de pelear por el tercer lugar en el Mundial, el técnico reconoció que "no es el partido que uno quiera jugar. Tenemos dos días para prepararnos, trataremos de hacer un buen papel. No habrá dudas al respecto. Iremos a ganar, pero por supuesto nos va a costar asimilar que tenemos que disputar este partido y no la final".

Bajo visión de análisis contó que "en los próximos días iremos valorando. Creo que hubo un progreso en cuanto nuestro a nivel respecto a los anteriores campeonatos. Esta experiencia nos va a servir para ser un equipo ganador y estas semanas de trabajo nos vienen muy bien. Nadie puede garantizar que oportunidades como la de hoy pueden volver a repetirse, pero tenemos que pensar que es posible que seamos un equipo que juegue seguido finales y semifinales".