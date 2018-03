Nada mejor que ante un error, una buena autocrítica. Vale para el fútbol y para cualquier orden de la vida. "Hice todo mal en esa jugada", se despachó Alfonso Parot cuando fue consultado sobre la jugada que desembocó en el empate transitorio de Chacarita, cuando en lugar de cerrar hacia afuera, como indican todos los manuales, realizó exactamente lo contrario. "Pude haberle dado el pase atrás a Oscar (Cabezas) para que despejara, pero quise salir jugando porque había visto al Colo Gil enganchando para adentro, algo que nunca debo hacer. Claramente si cierro para adentro la tengo que sacar con derecha a un puntero", reflexionó el chileno, quien sin duda agregó: "Fue un error infantil de mi parte que obviamente no va a volver a pasar".

Parot venía no sólo de convertir algunos minutos antes, sino que también lo había hecho frente a Vélez, por lo que pudo tomarse como un exceso de confianza lo que protagonizó en esa jugada puntualmente.

"Puede ser. En ese momento me sentía con mucha confianza y por eso quise salir jugando, pero fue un error que por suerte no se sufrió porque nos quedamos con los tres puntos. En ese momento me sentí muy culpable por el empate", insistió.

"Obviamente que me siento mucho mejor física y tácticamente. Me ayudó mucho la pretemporada que pude hacer junto a mis compañeros, pero tengo que seguir mejorando. La levantada del equipo ayuda para que crezcan los rendimientos individuales", apuntó el defensor trasandino en relación al tiempo que lleva en el canalla, en el que, entiende, está mucho más cómodo que cuando llegó, que fue hace poco más de seis meses.

Y si en lo individual a Parot no le faltó autocrítica, en lo que tiene que ver con el rendimiento colectivo tampoco hizo caso omiso a lo que fue una floja actuación, más allá de la victoria. "Chacarita nos complicó más de la cuenta con el juego más interno que externo. Nosotros nos desordenamos un poco después del empate pero fue sobre todo por nuestra propuesta de juego, de salir a buscar y ejercer una presión alta. Todo eso nos llevó a dejar espacios en el medio y contra un equipo que triangula muy bien como Chacarita lo sentís", dijo.

De muy buen partido ante Vélez, cuando actuó como zaguero central, y de un rendimiento mucho más discreto en el último frente a Chacarita, Parot consideró que "el puesto se pelea día a día y en cada partido. Me tocó jugar los últimos dos y en lo personal me siento bien. No sé si estoy pasando por mi mejor momento en el club, pero espero dar mucho más".