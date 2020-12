Herrera y un gesto para aplaudir

Puntos de recepción

Actualmente hay cinco puntos de recepción. “En el Caribe Canalla se pueden llevar cosas los sábados y domingos, de 12 a 18. En el buffet de la ciudad deportiva de Granadero Baigorria podrán hacerlo todos los días de 12 a 18. También contamos con la sede Pichincha, de jueves a viernes de 18 a 21. En la sede Fundacional los interesados pueden concurrir de 7 a 14, mientras que en Pasión Canaya (San Martín 3784) pueden hacerlo de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20”, contó un ilusionado Herrera.

Según deslizó el ex delantero, “desde la próxima semana abriremos una nueva receptoría en un club de Ibarlucea. Los muchachos de la Peña Omar Palma se harán cargo de la recepción y posterior distribución. Incluso en Puerto Madryn, la peña que lleva mi nombre, están armando algo similar para llevar a entidades necesitadas. Se armó una linda movida”.

Herrera tiene claro que “el eje es ayudar todo lo que más podamos. Hay muchos sectores que no la están pasando bien. Creo que se le puede dar una mano con pequeños gestos”, amplió Germán, quien colgó los botines en mayo del año pasado.

chaco3.jpg Una peña partidaria se encargará de distribuir los alimentos recolectados.

Botines especiales

“Quise dar los botines (son esencialmente azules y amarillos) porque es algo representativo y a la vez llamativo porque generalmente se donan camisetas. En esta oportunidad quise hacer algo diferente y salió lo de los botines”, argumentó Herrera.

El ex atacante dijo que “tienen un valor agregado porque son con los que jugué el clásico el 10 de diciembre de 2017 en el Gigante. Además ese día fue histórico porque también se estrenó una bandera enorme que recorrió el mundo. Incluso me llamaron el día después ex compañeros de Brasil para comentar lo impactante que había sido ese trapo desplegado sobre las cuatro tribunas del Gigante nuestro estadio”.

“Por supuesto que los botines no serán entregados así nomás. Los mandé a encuadrar así queda de recuerdo para la persona que salga favorecida con el sorteo a fin de año”, graficó Herrera, quien está instalado junto al núcleo familiar en Ibarlucea.

Necesidad en un mes particular

Cuando Herrera habla y hace foco en las carencias que atormentan a los sectores más vulnerables de diversos puntos de la ciudad, sus ojos brillan de manera espontánea en referencia que comprende desde la médula misma las urgencias que tienen muchas familias anónimas. Sin embargo, no se queda con los brazos cruzados. Quiere colaborar desde el lugar que puede. “Uno intenta ayudar nomás”, reflejó sin ánimo de querer entrar en detalles. “Hay mucha gente que se involucró en esta movida porque habla del noble fin que tenemos”, agregó.

“Este es un mes particular por las fiestas navideñas. A la vez es muy lindo poder hacer una acción solidaria para que mucha gente pueda tener un plato de comida. Lo veo así y por eso me involucré con este sorteo”, apuntó.

Extraña la cancha

Herrera decidió ponerle punto final a la extensa trayectoria en mayo del año pasado. Desde entonces se dedica a pasar la mayor cantidad de tiempo posible junto a su esposa y tres hijos. Se siente cómodo así. Y no piensa cambiar la feliz postura por el momento.

“Eso sí, la cancha se extraña y es algo que siempre será así. Creo que será así toda la vida porque crecimos dentro de un campo de juego”, confesó Germán con voz segura y mirada nostálgica.

“Más allá de lo que uno sienta, también es verdad que uno debe saber cuándo es hora de largar todo. Por eso cuando decidí dejar no me pesó porque fui sincero en todo momento. Por dentro sabía que más no podía darle al club, entonces no quería seguir por seguir”, afirmó el Chaqueño

Goles de todo tipo en los clásicos

La historia del clásico más pasional del país tiene un actor principal en el último lustro. Y es Germán Herrera. El mismo que con bajo perfil se fue instalando en el corazón del hincha a fuerza voluntad en cada partido como también por los goles claves ante Newell’s. Sea por el torneo local o por la Copa Argentina. Sea en el Gigante de Arroyito como en el Coloso Marcelo Bielsa o la cancha de Arsenal de Sarandí.

“Tuve la suerte de hacer un gol con derecha en cancha de Newell’s. Recuerdo que el encuentro se había vuelto muy peleado pese a que estábamos arriba en el marcador. Luego llegó mi gol que sirvió para liquidar el partido”, describió Germán con respecto al tanto que marcó el 14 de mayo de 2017 en el 3 a 1 final para los canallas.

Mientras que ese mismo año prolongó la racha al clavar un gol de cabeza. “El Colo Gil tiró un córner y definí de cabeza. Fue el día en que la hinchada mostró al mundo la enorme bandera”, contó el Chaqueño. “Bueno, los botines que usé aquella tarde del 10 de diciembre en el Gigante son lo que doné para sortear”, explicó.

“Y en noviembre de 2018 hice el gol de taco por la Copa Argentina en cancha de Arsenal. Fue a la salida de un tiro de esquina lanzado por el Colo Gil. Ese tanto quedó en el recuerdo porque fue el año en que salimos campeones”, confesó.

Un hincha más

“Sigo al equipo como un hincha más. Se armó un nuevo plantel y hay que tener esperanza porque hay muchos jugadores jóvenes”, declaró Germán a la hora de brindar un pantallazo sobre el actual Central. “Hay grandes jugadores y pibes que rendirán”, contó sin dudar el ex delantero.

Sobre su futuro deportivo fue claro y tajante. “Este año hice el primer año del curso de entrenador de AFA. Considero que por ahora no es momento de dirigir. Me debo preparar antes, más allá de que me crié detrás de una pelota”, explicó sin rodeos.

“En algún momento estaré ligado al fútbol, pero no como entrenador de la primera división. Siento que no es lo mío, al menos por ahora. Llegado el caso se analizará y luego veré qué hacer. Pero por ahora prefiero seguir disfrutando de mi familia”, cerró el Chaqueño Herrera, quien espera “que la gente se cope con esta movida solidaria y podamos entre todos ayudar a los sectores más carenciados o necesitados”.