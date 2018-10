Herrera tocado, Caruzzo adentro

Se exige. Herrera no entrenó ayer por precaución, pero jugaría en Paraná.

Se exige. Herrera no entrenó ayer por precaución, pero jugaría en Paraná.

Ni siquiera en el último día de trabajo Edgardo Bauza pudo trabajar con todos los futbolistas que hoy piensa poner en cancha. En la práctica matutina de ayer en el predio de Arroyo Seco el técnico canalla no pudo contar con Germán Herrera, quien acusó un dolor en la pierna derecha producto de un traumatismo que había sufrido el viernes en un choque accidental con Nahuel Gómez. No obstante, hay mucho optimismo en que el Chaqueño finalmente pueda ser de la partida. La otra novedad, no menos importante, es que Matías Caruzzo sí pudo trabajar con normalidad, por lo que el Patón lo cuenta para hoy al mediodía ante Patronato.

La situación de Herrera es particular porque en definitiva es el jugador apuntado para ocupar el puesto de Maximiliano Lovera, quien finalmente viajó pero, de estar disponible, ocuparía un lugar en el banco de suplentes. El Chaqueño tuvo un golpe en la práctica del viernes y ayer sentía alguna molestia, mínima por cierto, y fue por eso que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo. En su lugar estuvo el juvenil Leonel Rivas (también figura entre los concentrados).

Bauza viajó con esa duda ayer a Santa Fe, pero confiando en que hoy podrá contar con Herrera desde el inicio. Y de ser así el equipo volvería a jugar con el tradicional 4-4-2 que utilizó en todos los partidos, a excepción del de Boca, partido en el que Lovera se movió como media punta. Justamente el formoseño se mostró mucho mejor de la sobrecarga en el isquiotibial, pero difícilmente sea arriesgado. Es uno de los futbolistas a quien el DT cuenta como posible titular para el clásico del próximo jueves en cancha de Arsenal.

Si todo sale de acuerdo a lo que imagina el cuerpo técnico, Herrera volverá a formar dupla de ataque con Fernando Zampedri.

Lo que sí parece un hecho es la presencia de Caruzzo. El experimentado defensor había sido puesto en duda por el entrenador por una molestia en el aductor, pero ayer pudo participar sin inconvenientes del trabajo táctico, por lo que el Patón lo cuenta seguro entre los once. De igual forma trajo jugadores en ese puesto por si tiene que llevar a cabo un rearmado de urgencia, tal el caso de Diego Arismendi.