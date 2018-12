Herrera quiere volver a ser

Va por el ritmo de competencia que lo acerque a ese gran momento que atravesó en el último mes y que lo había puesto entre los destacados, hasta que un desgarro lo frenó. Será una alternativa de cara a Gimnasia

Herrera de titular o al banco, con la chance de ingresar algunos minutos. Esa es la duda que se planteó Edgardo Bauza en el inicio de la semana, sabiendo que frente a Vélez iba a utilizar un equipo alternativo. Pero claro, la importancia de la presencia o no del Chaqueño obedecía a lo que el delantero mostró en los últimos partidos en los que le tocó actuar, que incluye, obviamente, el clásico ante Newell's por Copa Argentina. Después, lo que ocurra a partir de mañana, ya pensando en el choque contra Gimnasia, es algo que sólo el Patón sabe. En principio, a Herrera no le alcanzaría con hacer un buen partido hoy para arrebatarle el puesto a Marco Ruben, pero con el atacante apto desde lo físico es una carta importante. Hasta hace algunos días era uno más de los once, hoy es indudablemente el jugador número 12.

En nombres, el de Herrera sin dudas es el de mayor relieve de los que estarán hoy en el Amalfitani. Repuesto del desgarro que sufrió en Tucumán, frente a Atlético, el Chaqueño está para salir al ruedo nuevamente. Lo que hay en el medio es una necesidad de parte del técnico y del jugador. Es que el Patón considera indispensable darle rodaje futbolístico para que llegue al jueves lo más fino posible desde lo futbolístico. Será difícil que lo haga en el nivel que tenía cuando se lesionó, pero todo ayudará.

Y del lado del Chaqueño está la misma necesidad. "Yo estoy para jugar, me siento bien, pero hay que ver qué decide el técnico", fueron algunas de las frases de Herrera durante la semana, cuando aún no estaba definido qué postura tomaría el Patón Bauza. No obstante, gente del entorno del delantero confiaron que de ser necesario podía llegar a haber un pedido de parte de Herrera hacia el DT para jugar desde el arranque.

No hay lesiones que sean inoportunas. Ahora, la de Herrera la lamentó el jugador, mucho más el técnico y ni qué hablar los hinchas. Es que el último mes fue de satisfacciones personales, pero que tuvieron repercusión en lo deportivo. En esta historia de la chance que tendrá hoy en cancha de Vélez y del respaldo que puede ofrecer, aún como alternativa el jueves en Mendoza, es imposible pasar por alto lo que fueron esos días de furia del Chaqueño, cuando el punto más alto de su exposición y aporte fue en la soledad de Sarandí, cuando enfrente estaba nada menos que Newell's. Ese gol de taco fue tomado en Arroyito como el caballito de batalla para abrir el camino a la victoria.

Algunos días antes había sido el autor del tanto canalla en la derrota frente a Patronato, donde el Patón puso en cancha lo mejor que tenía pese a que el clásico estaba a la vuelta de la esquina. Y tras el derby copero también anotó contra Colón (1-1 en el Gigante). Esos fueron los días en los que Herrera hizo de las suyas y llevó su nombre a la misma altura de Zampedri y el por entonces lesionado Marco Ruben.

Es poco probable que pueda tener un lugar entre los once el jueves, pero aun como alternativa en el banco el Patón sabe que tendrá una carta más. Hoy el Chaqueño sale nuevamente a la cancha para tomar el ritmo de competencia necesario para que el último acto de Central en 2018 lo tenga expectante y con posibilidades de escribir un capítulo más.