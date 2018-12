Herrera llega con ritmo

Los 90 minutos que soportó ayer sin sentir molestias, las ganas que puso en cada jugada y la importancia por nombre propio que tiene en este Central harán que el Chaqueño Herrera termine de convencer a todos de que su presencia como alternativa para la ofensiva será un hecho el jueves en Mendoza. El delantero estará en las gateras por si Marco Ruben y Fernando Zampedri no logran desnivelar en la final ante Gimnasia.

En Liniers tenía que jugar. Necesitaba adquirir ritmo de juego tras estar dos partidos ausentes por el desgarro sufrido ante los tucumanos de Atlético. Y cumplió. El Patón necesitaba probarlo de esta manera, no alcanzaba con las prácticas. Y la respuesta fue sin dudas positiva.

Le faltó convertir, como venía haciendo, pero hay que tener en cuenta que el equipo no colaboró para que pudiera hacerlo. Igual, tuvo dos acciones de pelota parada en las que se impuso en el juego aéreo, pero no logró direccionarlas con destino a la red.