No sale de su eje racional. Comulga un lenguaje siempre transparente a la hora de referirse a la cita más pasional que vivirá la ciudad el próximo domingo en el corazón de Arroyito. Germán Herrera tiene las suelas curtidas. Es prácticamente un trotamundos del fútbol. Hizo base en las ciudades más importantes de Brasil. Tuvo un paso por España. También militó en Emiratos Arabes Unidos. Y en el plano nacional defendió, además de la de Central, las camisetas de Gimnasia y San Lorenzo. "Pero como este clásico no hay, no se vive en ningún lado", desprende el Chaqueño en un mano a mano con Ovación en la previa del desafío contra Newell's. "Este partido se juega con el corazón para ganarlo", acotó el delantero nacido en El Torito. "Uno sueña siempre con esta fiesta. Lo espera desde chico. Me tocó tres veces hacerle goles con las camisetas de Central, San Lorenzo y Gimnasia, así que ojalá vuelva a tocarme el domingo", se ilusionó el punta.

¿Encaraste el día distinto

por tratarse de una

semana especial?

No, lo tomé con naturalidad desde que me levanté. Por ahora viene todo normal, aunque sé que el domingo tenemos el partido más importante. Ese que todos queremos ganar como sea.

¿Cómo estás en lo que se refiere al aspecto personal?

Contento porque pude entrenar normal junto a mis compañeros, que es lo que deseaba. Así que ahora sólo resta entrenar, descansar bien y mentalizarse en lo que vendrá. No tengo motivos para distraerme esta semana.

¿Podés llevar a los chicos

al colegio igual o tratás de evitarlo?

No, si puedo voy con gusto. Eso forma parte de mi cotidianidad y no debería tener motivos para modificar las costumbres. Hay que hacer las cosas con naturalidad y no meterse autopresión porque eso es perjudicial.

¿Hablaron algo en el

vestuario sobre el clásico?

Nada de nada. Al menos hoy (ayer) no se tocó el tema. Pero ya sabemos lo que nos espera. Por ahora nos tomamos todo con calma. Nos dedicamos a hacer las cosas que nos pide el cuerpo técnico como primera opción. Lógico que a medida que vayan pasando los días se irá generando otro clima. Ese que a todos nos gusta vivir la previa de un clásico tan importante como el nuestro, donde la ciudad lo vive además de manera muy pasional y sentimental.

¿Muestran inquietud Tobio, Gil, Romero o Zampedri, quienes se sumaron al plantel en el último mercado y no experimentaron lo que es

un clásico en esta ciudad?

En realidad conocen por afuera lo que es esto. Pero en poquitas horas ya comenzarán a sentir lo que sentimos nosotros, que somos de acá y a la vez lo encaramos de manera particular porque es el partido que, tanto nosotros como toda nuestra gente, quiere ganar.

¿Para los que son del club

lo toman o encaran distinto

a este clásico?

Lo que pasa es que al ser de esta ciudad e hinchas de Rosario Central, es lógico que uno se sienta más identificado y encare este tipo de encuentros con otro semblante. Pero también debemos ser realistas y actuar como verdaderos profesionales que somos.

¿Cuándo aparece ese nerviosismo o ansiedad por salir a la cancha?

En las horas previas. Pero una vez que pisaste la cancha se te pasa todo y en lo que único que tenés la cabeza es en jugar. Aunque la previa se hace sentir un poco la ansiedad y cosquilleo interno, que también eso es lo lindo porque es lo que te mantiene vivo en el fútbol.

¿Qué tiene de diferente este partido a los otros cuatro

que jugaste contra Newell's?

Cada cual es distinto. Parece una frase hecha, pero es así realmente. Por muchas cosas. El primero fue hace años y lo jugué de titular. Recuerdo que salimos1 a 1 en cancha de ellos y Leonardo Talamonti hizo el gol nuestro. Mientras que los últimos tres me tocó entrar desde el banco. Por eso este lo tomo de otra manera porque creo que tendré la oportunidad de volver a estar desde el arranque y eso también es como un plus. A eso le sumo que buscaremos ganarlo para dejar atrás un mal semestre y proyectar el 2018 con otra perspectiva, ya que necesitaremos cosechar muchos puntos porque la idea es dejar a Central lo más alto posible al final de la temporada.

Jugaste Corinthians-Palmeiras, Gremio-Inter, Botafogo-Flamengo y Corinthians-Flamengo,

entre otros partidos de gran convocatoria, ¿qué tiene

un Central-Newell's?

La pasión que genera nuestra ciudad por los dos clubes es única. Eso lo hace diferente a todos los clásicos que pude vivir en lo que va de mi carrera. Rosario es muy futbolera y la gente te lo hace sentir, sea en la calle, supermercado o cualquier lugar. En cambio, en San Pablo, Río de Janeiro o Porto Alegre son lugares de una inmensa población, donde por ahí se pierde esa esencia que tiene esta ciudad, donde nos conocemos todos. Además hay muchos más equipos y no está todo tan centrado como acá. Ni hablar que al ser hincha y vivir acá, uno lo vive de otra manera también. Este clásico es bien distinto a todos. Lo reconocen los que son de afuera y lo jugaron.

¿Cuando estabas afuera extrañabas todo esto?

Sí, un montón. Este es el partido que todo jugador sueña cuando está en las inferiores. Es lo que siempre uno imaginó de chico. Es el partido que todos queremos ganar siendo hincha. Cómo no voy a extrañar todo esto si además el clima que se vive es impresionante. Es una de las cosas más lindas que tiene el fútbol.

¿Puede incidir en algo el hecho de que los dos equipos vienen jugando en la Superliga

con mucha irregularidad?

No, para nada. Los dos estamos en una situación bastante parecida y necesitamos ganar. Pero en este clásico siempre se olvida todo lo que pasó. Sean derrotas o triunfos. Lo único que importa es salir a la cancha, dejar todo y ganar.

¿Cómo se juega este clásico?

Dejando todo, poniendo el alma en cada pelota que se disputa. Este partido se juega con el corazón para ganarlo.

¿Qué tiene Central para lograr un triunfo?

Un gran plantel. Jugadores que saben lo que quieren. Este grupo sabe que si hace las cosas bien, tiene grandes chances de ganar este clásico.

¿Es una ventaja que ustedes lleguen más descansados porque se postergó el partido con Independiente y

que Newell's se haya queda

sin Nehuén Paz?

No creo que incida en nada. Juegue quien juegue buscará hacer lo mejor posible. Este partido es muy especial de verdad. Los cambios no incidirán en mucho.

¿Cómo toman que el futuro de Leo Fernández dependerá de lo que hagan en gran parte ustedes el domingo?

Leo viene haciendo un gran trabajo. Lo viene demostrando y nos sentimos muy contentos con los entrenamientos que ordena. Ojalá tengamos la suerte de ganar por Central principalmente, aunque luego será decisión de la dirigencia definir algunas cuestiones. Pero que está haciendo un gran trabajo, de eso no tenemos dudas.

¿Qué representa que se juegue en el Gigante, estadio en el que tu familia estará en la tribuna,

y además podría ser uno

de tus últimos clásicos?

Muchas cosas. Uno sueña siempre con esta fiesta. Me tocó tres veces hacerle goles con las camisetas de Central, San Lorenzo y Gimnasia, así que ojalá vuelva a tocarme el domingo.