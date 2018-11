Herrera, el canalla delos grandes clásicos

Es el delantero que cualquier técnico quisiera tener para una contienda como la que se librará esta tarde en la despoblada Sarandí. Germán Herrera acumula experiencia en el historial de los clásicos. El punta de Central afrontará hoy su sexto derby más pasional del país defendiendo los colores que lleva y más siente en su aguerrido corazón. El plus es que es el jugador más canalla para Newell's porque le hizo los dos últimos goles. Facturó en el triunfal 3 a 1 en el Coloso y marcó el gol de la victoria auriazul en el Gigante en el antecedente más inmediato. Sin embargo, el Chaqueño buscará hoy seguir alimentando su global racha cuando los dos representativos más importantes de la ciudad se jueguen la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina en la cancha de Arsenal, en Sarandí.

"En lo personal me pone muy contento haber marcado ante el eterno rival. No tengo dudas de que una de las cosas más lindas que me pasaron en los últimos tiempos fue haber hecho dos goles en los clásicos. Es que lo disfruté mucho en su momento y lo sigo haciendo ahora", le dijo a Ovación el Chaqueño a modo de confesión.

El atacante también le confió a este medio que "en las inferiores también le hice goles a Newell's. Convertí seis. Uno en octava división, dos en séptima y tres en quinta. Ojalá estire la racha", apuntó.

"Más allá de todo, sinceramente creo que lo más importante es cómo llega el equipo a este partido. Porque acá somos un grupo que busca lo mejor para el club", deslizó Herrera en los instantes finales antes del gran duelo.

También remarcó que "me siento muy bien y con muchas ganas. Si me toca jugar espero hacerlo de la mejor manera. Lógico que es algo muy lindo saber que le hice goles a Newell's, aunque en este caso quiero resaltar el objetivo colectivo".

Sacrificio y garra. No claudicar jamás. Esas son algunas de las cualidades que se pueden percibir a simple vista cuando Herrera entra en acción.

El Chaqueño decodifica perfectamente lo que representa un desafío como el de hoy. Dignifica al hincha con su entrega permanente. Y el Patón Edgardo Bauza sabe que hoy en día es el delantero más punzante que tiene bajo la manga. Por eso será titular pese a que el técnico aún no lo confirmó.

Luego hizo hincapié en lo que será el derby en sí. "Lo diferente de este clásico es que es por una instancia definitoria. Eso lo hace por ahí más especial. Aunque a la vez pienso que será un partido raro porque jugaremos sin gente", acotó el Chaqueño. Y agregó: "Desde lo futbolístico será muy luchado y peleado. Pero no por eso no dejará de ser importante. Buscaremos hacer lo mejor y darle así una gran alegría a nuestra gente".

A sus 35 años sigue metiendo y corriendo como un pibe que recién salió del capullo. Denota hambre de gloria, pese a su extenso currículum y buen palmarés. No en vano sigue tan vigente. También se ganó un espacio en el particular corazón de la comunidad canalla. El Chaqueño interpreta a la perfección el pensamiento del hincha.

Las estadísticas, además, lo ponen en un terreno de preponderancia. Lleva cinco clásicos bajo sus firmes suelas.

Pero lo saliente es que en los dos últimos enfrentamientos pegó dos gritos tan sagrados como contundentes. Un gol se lo hizo al eterno rival el 14 de mayo de 2017 en la victoria de 3 a 1 en el Coloso ante un marco reservado exclusivamente para los leprosos.

Mientras que la otra gran conquista data del pasado 10 de diciembre en el Gigante con todos los canallas en las pobladas tribunas. Aquella tarde decretó el 1 a 0 y terminó coronándose de figura. Hizo todo bien y en un momento picante porque tuvo que reemplazar en ese lapso al por entonces goleador del equipo Fernando Zampedri, quien no terminó actuando por una mala interpretación del reglamento por parte de la dirigencia del club de Arroyito.

Herrera es en la actualidad el artillero del ciclo que comanda Bauza. Lleva cuatro goles. Le hizo dos a Juventud Antoniana de Salta y uno a Almagro por Copa Argentina y, además, viene de convertir el pasado fin de semana a Patronato, en Paraná, por la Superliga.

Pero hoy tendrá la nueva chance de mostrarse entre los titulares en el histórico encuentro que se disputará en la cancha de Arsenal, a puertas cerradas y desde las 15.30, por los cuartos de final de la Copa Argentina. De bajo perfil y una exposición tremenda dentro de una cancha, el Chaqueño buscará hoy seguir haciendo historia en su querido Central.