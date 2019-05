Heredia se mostró confiado sobre las aspiraciones de Argentino en el reducido

Santiago Heredia se ganó, en silencio y con trabajo, un lugar en el equipo comandado por Marcelo Vaquero, que desde mañana, a las 14.30, comenzará a disputar ante Claypole los cuartos de final por el segundo ascenso a la Primera C. El oriundo de Salto Grande (Santa Fe) llegó de Rosario Central y es clave en la defensa de los salaítos.

"Estamos cerca del objetivo que nos trazamos en el 2018.■“Trabajamos para poder pelear los dos ascensos que otorga la Primera D. No se dio el directo, ahora vamos a luchar el otro cupo”, dijo el defensor de los albos de cara al choque ante Claypole. ╠

Heredia se sumó al plantel de barrio Sarmiento en el segundo semestre de 2018 después de quedar libre en Central.“El fútbol es así y al haber quedado libre en Rosario Central después de 5 años fue un golpe duro en mi carrera. En su momento me amargué mucho, pero todo pasó rápido cuando salió la posibilidad de integrar el plantel dirigido por Marcelo Vaquero. El plantel me recibió muy bien y me tuve que esforzar para poder estar entre los 18. Argentino me abrió las puertas”, contó el defensor que se inició en Provincial de Salto Grande y donde jugó hasta los 14 años.╠

En su pasó por Central, Heredia integró los planteles de las inferiores de Rosarina, AFA y disputó 20 partidos en reserva bajo las órdenes de Leo Fernández. “Fue una etapa muy linda en la entidad canalla. En los 5 años marqué 7 goles, 6 en Rosarina y el restante en AFA. No pude anotar en la reserva”, confió el defensor albo.╠

Heredia disputó 24 encuentros en la primera parte del torneo de la D y señaló dos goles a Deportivo Paraguayo, que fue triunfo por 1 a 0, y Centro Español en la igualdad 1-1 en calidad de visitante.╠

“Desde que me sumé al plantel no pude jugar los primeros dos partidos ante Central Ballester y Cambaceres. Y por suspensión no estuve ante Lugano y el último partido ante Atlas”, resumió su presente zaguero. ╠

Con respecto al reducido, Heredia dijo: “Luchamos para estar entre los ocho y dejaremos todos para llevar a Argentino a otra categoría. El objetivo es llegar a la C y estamos muy cerca”.

Vaquero tiene una duda en defensa

La cuenta regresiva llegó para el equipo de barrio Sarmiento de cara al choque decisivo ante Claypole de mañana, a las 14.30, por los cuartos de final en busca del 2º ascenso a la Primera C.

Ell DT Marcelo Vaquero recién hoy definirá el once que saltará mañana al campo del José Martín Olaeta, donde la duda está en la defensa. Esa situación modificaría bastante ese sector de la cancha.

El regreso de Santiago Heredia después de cumplir 5 amarillas era una fija, pero el defensor sufrió un golpe intercostal y fue preservado para probar hoy en el entrenamiento matutino. De no recuperarse el de Salto Grande, su lugar será ocupado por Leandro Córdoba.

El probable equipo titular para el partido de mañana está compuesto por: Lucas Rodríguez; Julián Bembo; Esteban May, Heredia o Córdoba y Alejandro Olocco; Matías Recalde; Emanuel Fabrizio, Federico Peralta, Leonel Peralta y Nicolás Echegaray; Facundo Camafreita (vuelve) y Nazareno Bartomioli.