Heinze: "Traen más o menos cámaras para el VAR según la importancia del partido"

Sobre el partido dijo “en el primer tiempo tuvimos esa paciencia y tranquilidad para jugar ofensivamente de la manera que pretendíamos sabiendo el peligro del rival y generamos situaciones. En el segundo tiempo ellos se abroquelaron bien atrás y no fuimos pacientes como en el primero por apurarnos a querer llegar rápido a situaciones de gol. A veces se necesitaba a veces un pase para atrás o para el costado y no tanto para adelante. En el gol de ellos perdimos tres duelos algo que no nos suele pasar y cuando se da esa situación tenés la posibilidad que el rival marque. El equipo hizo todo para ganar. Estas cosas pasan y es parte del crecimiento. Tampoco me voy a hacer un drama y un resultado no va a opacar lo que están haciendo estos chicos. Nos vamos tristes porque no pudimos ganar en casa”.