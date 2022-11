Heinze: "Nunca soñé con estar acá"

Ante la consulta de por qué decidió asumir la conducción del equipo, manifestó: "Hicimos un análisis y eso nos empezó a motivar un poco más. No te voy a mentir. La decisión no me costó porque hay mucho de sentir, aunque no quiero dejar de lado todo lo que hemos analizado. Hubo de todo para tomar la decisión".

“Voy a ser el entrenador de Newell’s y eso requiere muchas cosas. Primero hay que construir un grupo, después un equipo. Ser entrenador abarca muchas cosas. Es darle muchas herramientas a los jugadores para que puedan crecer. Esto de crecer no tiene que ver con los chicos o los que puedan venir. Es potenciar las individualidades y llevarlo al plano colectivo”, dijo.

“Sé lo que le pasa al hincha conmigo por lo que vivía hace muchos años. Solamente le digo que voy a hacer lo mismo que hice es su momento, con pasión y esfuerzo. No creo que tenga que decirle algo más porque nunca me gustó hacerlo. No se va a alejar mucho de lo que hice antes” añadió.

“Nunca tuve el sueño de estar acá. Lo comencé a pensar a partir de hace unos 50 días”, aseguró, antes de referirse a si existían diferencias en relación al que fue como jugador. “Antes le pegaba a una pelota y hoy no más (risas). No sé que diferencia hay. No tiene nada que ver una cosa con otra. Como entrenador abarca muchas cosas y como jugador no era así”.

Durante la conferencia evitó hablar de qué clase de equipo se podía llegar a ver y las características del mismo. “Lo que me estoy enfocando es en el día a día. No sé todavía si jugaremos un futbol vertical o no. Dependerá de los jugadores que haya. Tengo en claro lo que uno va a tratar de hacer”, planteó.

Heinze resaltó la labor del plantel y los cuerpos técnicos de la última temporada que llevaron a Newell's a clasificar a la Copa Sudamericana. "Lo primero a destacar es e la gran valentía que tuvo todo el equipo y la gran labor de los dos cuerpos técnicos. Eso lo posicionaron a Newell’s a donde está", dijo.

Además encontró las instalaciones de Bella Vista renovadas y distintas en comparación a su etapa de jugaro. "Elcomplejo es completamente otro. Con el edificio del hotel cambió muchísimo", manifestó Heinze, antes de posar por última vez para los reporteros gráficos y continuar con su tarea de armar el equipo para 2023.