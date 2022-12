Guillermo Ortiz: "Como técnico, Heinze te motiva y aprendés en cada entrenamiento"

El defensor, que regresó al Parque a pedido del entrenador, dijo también: "Fue compañero de equipo y me ayudó en mi carrera"

"Me ha tocado tener otros llamados de Gabriel (Heinze) y no se dio. Ahora nuevamente sucedió y por suerte se dio. Tengo sensaciones muy lindas, fuimos compañeros y me ha ayudado en mi carrera. Siempre hubo algo ligado a él, hubo afecto y muchas enseñanzas", sostuvo Guillermo Ortiz en la rueda de prensa que brindó en el predio de Bella Vista.