Cuatro años después de haberse sentado frente a los micrófonos en conferencia de prensa por última vez, Lionel Messi reapareció con el buzo de Barcelona para responder interrogantes en un momento complicado en el entorno blaugrana. Los hinchas no están felices pese haber ganado con holgura la Liga Española y a tener la posibilidad, hoy mismo, de quedarse con una nueva Copa del Rey. La herida por la eliminación de la Champions League a manos del Liverpool, en semifinales e intempestuosamente, aún duele y arde. El rosarino convive con el mismo sentimiento y es por eso que su aparición ante los micrófonos sorprendió. No son las cámaras ni los grabadores los objetos con los que Leo se siente cómodo. Sin embargo y pese a estar acompañado por Gerard Piqué en la atención, casi todas las preguntas cayeron en el capitán del equipo. La Pulga habló de un “dolor muy grande”, de “pedir perdón”, respaldó al DT y se refirió a su continuidad garantizada en el equipo catalán. Y en este sentido trazó un par de paralelismos con la selección argentina: “He tenido muchas decepciones y sin embargo lo sigo intentando, quiero seguir compitiendo para tratar de conseguir algo”.

Justamente Leo volverá a ponerse la albiceleste en los próximos días, de cara a la Copa América de Brasil y luego de la traumática eliminación en el Mundial de Rusia 2018, en cuartos de final ante Francia. Desde entonces, también hay silencios de Messi con la prensa. Apenas concedió una nota desde entonces.

“Nosotros (los jugadores) somos los únicos culpables. Fue lamentable el partido que hicimos y la imagen que dimos. Te puede pasar un año pero no dos. El entrenador (Ernesto Valverde) tendrá parte de culpa, pero los máximos responsables somos nosotros”, dijo Leo sin tapujos. El delantero se refirió así a la aún inexplicable caída ante Liverpool el 7 de mayo por 4 a 0 en Anfield luego de haber ganado 3 a 0 en el Camp Nou. Por la misma instancia, en situaciones semifinales, en 2018, Barcelona sufrió algo parecido con la Roma.

En este marco, además, habló de un vestuario muy dolorido al que le cuesta levantarse, al proceso que atraviesa todos los días para superar esa caída y respondió a esta consulta: ¿Qué duele más: perder una semifinal así o la final de un Mundial con Argentina (en Brasil 2014). “Son dos cosas diferentes. Obviamente perder una final de Mundial, que es el partido más importante de todos, es una decepción grande. Pero otra cosa es ir con un resultado a favor de 3-0 y que te lo den vuelta. Ambos son golpes muy grandes, pero creo que este es un poquito más exagerado porque ya jugaste un partido y no lo esperás”.

Sobre la continuidad del DT Valverde, Leo habló que “me gustaría que siguiera. El año pasado hicimos el doblete (por la Liga y la Copa del Rey) y quedó manchado por la eliminación (ante la Roma) en la Champions League), y este año podemos hacer otro doblete (el mismo), con una mancha mucho más grande. En dos años se perdieron dos partidos que marcaron muchísimo. Más allá de eso, el resto fue bueno”.

Hoy el Barsa tiene un nuevo reto. Messi también.

Barsa y Valencia definen la Copa del Rey

Barcelona tendrá hoy la posibilidad de conseguir su quinta Copa del Rey consecutiva. El equipo capitaneado por Lionel Messi enfrentará en el estadio Benito Villamarín, del Betis, al Valencia de Ezequiel Garay, ex jugador de Newell’s, (a las 16, Direct TV). Para la mayoría de los equipos encontrarse en una situación semejante sería de total felicidad. Pero no es el caso del Barsa, ya que a pesar de haber ganado la Liga de España y estar en esta final, aún intenta reponerse de la caída en la Champions ante Liverpool. Más allá de que si hoy logra quedarse con el título lo celebrará, saben propios y extraños que no tendrá el mismo sabor. Para el Valencia será esta la oportunidad de conseguir su octava Copa del Rey, pero la primera en desde 2008. Lionel Messi, quien dio una jugosa conferencia ayer (ver nota principal), supo a última hora que la Bota de Oro (goleador de ligas europeas) será nuevamente para él. La obtuvo por 6ª vez al marcar 36 goles en 34 partidos en la temporada.

Vuelve a casa

Hacia fin de mes Leo Messi se unirá a la selección argentina para jugar la Copa América de Brasil (14 de junio al 7 de julio). Será su vuelta tras el Mundial de Rusia 2018.