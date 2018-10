"Hay una histeria colectiva muy grande, así no se puede", dijo Sampaoli

El casildense Jorge Sampaoli esperó tres meses después del Mundial de Rusia para hablar del fracaso de la selección argentina. En la entrevista con el diario Marca dedicó buena parte del tiempo a hablar sobre Lionel Messi.

"No pudimos disfrutar nunca. La meta era demasiado alta", asegura Sampaoli, que destaca la experiencia de entrenar a Lionel Messi, al que "le pesaba no haber podido trascender grupalmente".

Y agregó: "Fue increíble entrenarlo, sobre todo por verlo tan comprometido, sufriendo mucho cuando no se ganaba. El mejor jugador de la historia estaba muy comprometido. Leo sufría como ninguno la imposibilidad de ser".

"Tener al mejor del mundo en tu equipo te obliga a una exigencia máxima. Y el resto debemos estar a su altura. Pero a veces se puede, y a veces no se puede. Y en esa lucha estábamos todos los días. Tener a Leo te obliga a no tener margen de error a la hora de ganar".

"Imagínese a Messi, que viene de una estabilidad muy grande en su club de España. Allí maneja los tiempos, y llega a su país y tiene que ganar como sea, con una histeria colectiva muy grande. Así no se puede. Y si no gana, sabe que se le vienen muchas críticas. Así no se puede ni jugar ni disfrutar".