"Hay un compromiso de Newell's con cada 24 de marzo"

Pasó otro 24 de Marzo y pese a que no hubo posibilidad de marchar, Newell's no pasó por alto este día y dejó su mensaje en las redes sociales. No es una novedad que se manifieste al respecto. Lucía Salinas, encargada del departamento social y solidario de Newell's, señaló que "el club fue uno de los pioneros" en llevar adelante diferentes iniciativas referidas al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Durante la charla repasó las actividades que la entidad del Parque llevó adelante durante estos años. Resaltó entre ellas la participación de la agrupación Hijos en la jornada solidaria "De todos lados todos los barrios", en la que se invitan a chicos de la ciudad a visitar al club y asistir a un partido de fútbol. Y recordó a Guillermo White, un hincha rojinegro desaparecido en la última dictadura cívico militar.

Por el aislamiento social no fue posible marchar, pero el club se expresó sobre este día a través de las redes sociales.

El club fue uno de los primeneros en este sentido. Siempre hay un compromiso de Newell's a nivel institucional con los 24 de marzo, con la publicación de volantes y mensajes de concientización. Fuimos uno de los primeros clubes en poner una placa por el Día de la Memoria. Está en la sede del club. Cada año se trata de hacer alguna actividad. Hace unos años se pintó un mural de las Madres, que es una obra de los Artistas Leprosos. Hoy no lo permiten las circunstancias, pero el club siempre adhirió y participó en las marchas. En muchos casos salimos hinchas y socios desde la puerta de la institución para sumarnos a la marcha.

¿Qué otras actividades se hicieron?

El ingreso a la cancha en el partido más próximo al 24 de marzo de organizaciones de derechos humanos como Madres e Hijos. Otra de las actividades que se hizo fue con la agrupación Hijos. Vinieron a dar charlas y testimonios a la jornada solidaria "De todos lados todos los barrios". En esas jornadas siempre se hacen homenajes y hablan de distintos temas. Ese tipo de actividades sirve para la concientización, sobre todo de los más chicos. Las charlas, el ingreso a la cancha y el testimonio a través de una placa y el mural son las formas de expresarse del club.

¿Por qué pensas que Newell's y los clubes en general empezaron a tener esta clase de iniciativas muchos años después del final de la dictadura?, ¿se relaciona con una concientización paulatina de la sociedad en su conjunto sobre lo sucedido?

En nuestro caso empezó a ocurrir con el advenimiento de la democracia en el club (fin de la era de Eduardo López). Tiene que ver con ese devenir de la vida política de Newell's. El club no tenía por esos años una vida social y participativa. Eso cambió a partir de la participación de los socios y la iniciativa de las comisiones directivas que vinieron después.

¿Existen cuestionamientos tales como que el club no tiene que involucrarse en temas políticos, como si la entidad en sí no fuese un hecho político?

Obviamente que los hay. Pero Newell's nace como un acto político. Aparte, todas las ideas de una escuela de vanguardia de Isaac Newell son un hecho político, como así también la figura de Anna Margarita (esposa de Isaac) en primer lugar y luego de Catalina Dodd, al lado de Claudio Newell (hijo de Isaac). La mujer en ese momento estaba reservada al ámbito privado y en cambio ellas tuvieron semejante actuación y responsabilidad en el colegio.

¿Existe alguna historia en relación a esta fecha que te movilizó en mayor medida?

Esto que cuento es muy personal. Lo que más me conmueve es la historia de un desaparecido que era muy hincha de Newell's, Guillermo White, hijo de la fundadora de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario (María Rosa Saint Girons) y tío de Juane Basso, de Hijos. Era mucho más grande que yo, pero uno de los referentes de mi escuela, el Liceo Avellaneda. Casi que empecé a tomar una participación política en el centro de estudiantes por la figura de él. Guillermo fue el que organizó el centro de estudiantes, las tomas de las escuelas en el 73. Era una persona que admiraba por su capacidad para la conducción política. Me enteré con el tiempo que era hincha de Newell's. Eso en lo personal. Como experiencia me dio mucha emoción cuando vinieron de Hijos a la jornada solidaria del club a dejarles un mensaje a las nuevas generaciones, a hablarles de las Abuelas, de las Madres y de la lucha que ahora siguen los hijos y los familiares. Para muchos chicos esa es la única posibilidad de acceder a escuchar de esto.