Fernando Zampedri sabe que el momento no es el mejor. Que se llegó a un punto en que hay que barajar y dar de nuevo. Pero no cree que haya que esperar hasta el inicio de la Copa Sudamericana frente a San Pablo el jueves 12. "Hay que mejorar rápido el sábado contra Belgrano", avisó el goleador que ya hace 6 fechas que no convierte (casi 7, porque ante Huracán, su último grito, fue a los 9 minutos) y lógicamente aspira a que la racha se corte rápido.

Ayer fue un día de descanso para todo el plantel canalla, el último que tendrá en dos semanas. Por eso, la voz de Zampedri, artillero auriazul de la Superliga, vale mucho. Porque se paró a hablar con Ovación el domingo antes de subirse al micro de regreso de Paraná, cuando el dolor de la dura derrota que le propinó Patronato aún estaba demasiado latente.

"Jugamos nuestro peor partido. La verdad, nunca nos pudimos meter en el trámite. No podemos repetir una actuación como esta", dijo sin medias tintas el goleador.

¿Fue demasiado duro el gol en contra de entrada?

No, no me parece. Podíamos revertirlo tranquilamente, no fue un condicionante. Lo que pasa es que no tuvimos el juego que este equipo sabe desarrollar. Salvo en unos minutos del primer tiempo y al inicio del segundo, las cosas no nos salieron nunca y ellos sin hacer nada del otro mundo nos ganaron.

¿Sienten todas las ausencias?

Hay jugadores muy importantes afuera, eso es indudable, pero no es una excusa. La verdad es que no hicimos nada de lo que pensábamos, no estuvimos a la altura y por eso perdimos.

¿Te preocupa que hace varios partidos que no podés convertir?

Uno siempre quiere convertir y cuando pasan algunos partidos sin hacerlo es lógico que no me gusta. Pero más importante que eso es que juguemos bien y que el equipo gane. Y hay que recuperarse rápido.

Falta poco para el final de la Superliga, tienen que descontar puntos para entrar a la próxima copa y están sufriendo demasiados imponderables. ¿No les parece mejor apuntarle a esta edición que empieza en diez días?

No. Debemos apuntar a mejorar ya el sábado con Belgrano. No podemos dejar pasar esa oportunidad. Después vendrá San Pablo, que obviamente es muy importante para nosotros pero necesitamos mejorar, jugamos el peor partido y hay que revertirlo cuando antes.