"Hay que ir en busca del título"

"El título es una espina que nos quedó de 2017. Sacamos una ventaja ante Arteaga, pero la serie no está cerrada. Trataremos de pasar e intentar ir por la gloria", dijo el Chula feliz por haber anotado uno de los 4 goles con los que el ranero superó a Arteaga en la ida de las semis jugada en Los Quirquinchos y que contó con la presencia de Fernando Belluschi (San Lorenzo). El atacante ayer disfrutaba del cumple de su ahijada, lechón de por medio que "ganó" en una apuesta. "Al único equipo que no le había marcado era a Centenario. Y en la fase anterior me prometieron un lechón si cortaba esa racha. Se me dio y hoy (ayer) estamos de fiesta, ja".