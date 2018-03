"Hay que hacerse cargo de la derrota"

Jorge Sampaoli acusó recibo de la dura derrota ante España. El entrenador del seleccionado argentino asumió su responsabilidad aunque también dejó frases que distan de lo que pasó en el partido. "Argentina hizo un primer tiempo increíble, de acuerdo con lo planificado", fue una de sus frases. En el primer tiempo, pese al ajustado 2 a 1, España marcó claras diferencias en el juego, aunque para el Zurdo fue "un dominio equitativo".

"Hay que hacerse cargo. Se puede explicar que en el desarrollo haya sido no tan abultado, pero el resultado indica que hay que hacerse cargo de este partido que nos lleva a buscar la lista final y la chance de trabajar para que esto no pase en la Copa del Mundo", dijo el casildense.

"El equipo intentó hacer un partido de quitarle la pelota a España desde el inicio, intentó generar a través de las características de los jugadores en el campo. Es lo que entrenamos. La verdad es que en el primer tiempo se dio un episodio muy favorable para España con el 1 a 0", dijo.

"Jugar con esta selección que viene tan afinada y jugando tan bien juntos, el tema era defendernos más con la pelota, las características de los futbolistas que tenemos era para eso. No se dieron los aspectos defensivos que nos dieran solidez. No esperábamos que el rival tuviera, con un dominio equitativo, tanta contundencia. Me justificaría decir que el desarrollo no fue tan amplio como el resultado, pero nos golpearon los goles y tenemos que mejorar. Este tipo de partidos nos van a tocar en el Mundial y tenemos que mejorarlo", expresó Sampaoli.

Al técnico del seleccionado argentino también le preguntaron si hubiese preferido no jugar contra España en la doble fecha Fifa. "La lectura de la incomodidad del partido es en la previa. Hay que jugarlo y enfrentarlo. Nos tocó un buen golpe que nos perjudicó mucho, hay que analizar muy tranquilamente lo que pasó. Y tratar de saber que veníamos a buscar jugadores en esta fecha Fifa para definir la lista del Mundial y ahora a sacar conclusiones de Italia y España. El rival aprovechó su jerarquía, nos abofeteó. Hay que hacerse cargo", contestó.

Sampaoli además habló sobre el nivel de los jugadores que están haciendo sus primeras armas en la selección. "La elección de Meza fue por su capacidad y lo que venía dando en Independiente. En algún momento de partido me pareció que Maxi, Lo Celso, Tagliafico, que prácticamente debutaron en esta gira, que tuvieron rivales difíciles, y también Lautaro Martínez, se esforzaron mucho. Me da una pena terrible que se dio este resultado. La respuesta no fue tan futbolística, pero fue muy anímica. Hay que modificar conductas que nos revelen en la adversidad, que nos va a tocar, como hoy", sentenció.

También le dedicó un párrafo al tema arquero: "Romero tuvo un fuerte golpe, no aguantaba el dolor. La entrada de Willy era porque el partido merecía su presencia por su nivel ante Italia, era lógico en mi óptica que entrara él", opinó el casildense.

Por último, Sampaoli habló sobre la decisión de no arriesgar a algunos futbolistas: "Varios jugadores que no estuvieron hubieran jugado si era el Mundial. No venimos a exigir a nadie para que no se recupere. Priorizamos otras cosas, también que cada jugador que vuelve a sus clubes tiene que jugar cosas importantes", cerró.