"Hay que esperar, el recambio es inevitable"

Silvina Salinas

"Yo creo que Argentina tiene un equipazo. Si hacés retrospectiva también parecía imposible ganarle a Estados Unidos años atrás, antes del 2002. Los procesos son cíclicos. A nosotros nos tocó integrar un grupo de jugadores en nivel altísimo, figuras en sus equipos, que nos juntamos y dejamos cosas de lado para lograr eso. Hoy el factor altura es importante y no tenemos pivots tan determinantes de experiencia, pero por otro lado tenés muchos jugadores que se están acomodando, por suerte con Luis Scola como guía. Ahora hay que tener paciencia y esperar. Es un tema de camadas, no nos pasa sólo a nosotros. No se puede comparar los equipos con la selección del 2004. El recambio era inevitable y llega con jugadores buenos que tienen poca edad".





