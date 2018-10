"Hay que enfocarse en Colón", sostuvo De Felippe

Definido el rival de Newell's por los cuartos de final de la Copa Argentina, el tema preponderante es el enfrentamiento contra Central. Por tal razón, Omar De Felippe manifestó ayer por la noche en conferencia de prensa que desde un principio intentó que los jugadores no pierdan de vista el partido del lunes. "Hay que enfocarse en Colón y no dispersarse pensando en el clásico", manifestó el entrenador rojinegro.

"Sabemos que hay que jugar un clásico, pero estamos enfocados en el partido del lunes, que es muy importante para nosotros. Y después, cuando tengamos la fecha de la Copa Argentina, planificaremos para ese partido. Eso sí, siempre con tranquilidad, tratando que el equipo siga mejorando, que es lo que más me preocupa", dijo.

De Felippe entiende la expectativa que genera el encuentro contra Central, pero procura que el plantel no se distraiga. "Debemos concentrarnos en el partido que nos toca ahora, que es el más importante. Sé lo que significa el clásico para el jugador nacido acá y para el hincha. Hay una ansiedad muy grande. Les manifesté a los jugadores que lo importante es enfocarnos en el funcionamiento del equipo, en el partido que viene. Y cuando estén las fechas del clásico y el lugar, nos ocuparemos de eso. Viendo la ansiedad de todo el mundo, trato de mantener la tranquilidad para cuando nos toque un partido de esa envergadura", declaró.

Consultado si fue capaz de mantener la misma serenidad ante la llamativa suspensión del encuentro ante Estudiantes en cancha de Quilmes, aseguró que nada le llama la atención. "Mantuvimos la calma siempre, sobre todo cuando se suspendió el partido de San Lorenzo (con Atlético Tucumán). Imaginábamos después de eso que iba a ser difícil jugar nuestro partido. Después de tanto tiempo de estar en el fútbol argentino, entendés como funcionan algunas cosas. Me tocó trabajar en Quilmes año y pico. Y nunca se suspendió un partido en esa cancha. Nada ya nos sorprende".

Luego De Felippe volvió a referirse al partido del lunes en el estadio Brigadier López. "Nosotros nos enfocamos en el funcionamiento y en la mejora que necesitamos tener como equipo. Me tocó trabajar en Colón seis meses y conozco cómo piensa la gente de allá y qué tipo de escenario es esa cancha. Hoy lo que trato de hacer es que nos enfoquemos en el partido con Colón y no nos dispersemos pensando en otra cosa, porque a veces pasa que con el tema del clásico todo el mundo habla y entonces los jugadores están pensando en ese partido. Y en realidad el partido con Colón está antes y es importantísimo para nosotros", dijo.

Ni tiempo de anunciarles el equipo

De Felippe manifestó que el equipo que visitará a Colón "va a ser parecido al que tenía que jugar con Estudiantes". El interrogante es cuál era esa formación, que nunca llego a darles a los futbolistas por la suspensión del partido. "Todavía no estaba el equipo. No se los pude dar a ellos (los jugadores), porque no hubo charla técnica", manifestó entre risas, ante la pregunta de cuál iba ser esa alineación. No es llamativo lo que contó. El entrenador acostumbra a no confirmarles a los jugadores quién juega con demasiada antelación. Hasta el mismo día del partido espera para anunciarles a los once. Más allá del hermetismo, es posible que Lisandro Cabrera sea el reemplazante del lesionado Luis Leal y que Héctor Fértoli ingrese por Víctor Figueroa. La formación probable: Aguerre; Piris, Callegari, Fontanini y Bíttolo; Sills y Bernardello; Amoroso, Formica y Fértoli; Cabrera. El plantel entrenó ayer por la tarde-noche en el Coloso y hoy lo hará en Bella Vista.